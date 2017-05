Caputo colocó US$ 1.500 millones

Hubo más de US$ 5.600 millones de demanda y US$ 1.250 millones se adjudicaron para refinanciamientos

Como resultado de la licitación que realiza el Ministerio de Finanzas en la semana, se adjudicaron US$ 500 millones en Letras del Tesoro a 179 días (vencen el 24 de noviembre de 2017), US$ 500 millones en Letras del Tesoro a 360 días (24 de mayo de 2018) y US$ 500 millones en Letras del Tesoro a 452 días (24 de agosto de 2018). Unos US$ 1.250 millones se adjudicaron para refinanciar vencimientos.

“El monto total de las órdenes recibidas para las Letras del Tesoro alcanzó un valor nominal de US$ 5.603 millones, distribuido en US$ 3.307 millones para la Letra a 179 días, US$ 1.186 millones para la Letra a 360 días y US$ 1.110 millones para la Letra a 452 días”, informaron desde Finanzas. Además, se recibieron 8.414 órdenes de compra.

De acuerdo al nuevo procedimiento, informó Finanzas, se adjudicó el total de las órdenes recibidas en el tramo minorista por hasta US$ 50.000, inclusive. A las ofertas del tramo general se les aplicó un factor de prorrateo de 12,49% para la Letra a 179 días, 41,13% para la Letra a 360 días y 44,14% para la Letra a 452 días.