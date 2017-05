Cambiemos lanza una pata progresista con eje en PBA

Entrevista a Gerardo Milman Secretario de Seguridad Interior

“Cambiemos tiene distintas miradas y lo que queremos es debatirlas conjuntamente”, dice el secretario de Seguridad Interior (Ministerio de Seguridad), Gerardo Milman, al anunciar la presentación del espacio Progresistas dentro de la coalición que gobierna en la provincia de Buenos Aires y en la Nación. Milman rompió con el GEN de Margarita Stolbizer luego de las elecciones generales de 2015 para formar parte del Gobierno nacional dentro de la cartera que conduce Patricia Bullrich. El espacio, según el funcionario, está integrado por más de treinta concejales del Gran Buenos Aires y por el intendente de Lobos, Jorge Etcheverry, que será el anfitrión este sábado. Del evento participarán entre otros –sin formar parte del espacio– los intendentes Néstor Grindetti y Jorge Macri, de Lanús y Vicente López respectivamente, y el cierre estará a cargo de la ministra Bullrich. Para confirmar su respaldo a la iniciativa, Vidal enviará a los ministros Joaquín de la Torre y Alex Campbell.

¿Qué significa Progresistas en Cambiemos?

Un grupo de militantes y dirigentes políticos de la provincia de Buenos Aires que venimos de espacios progresistas y en esta oportunidad construimos un grupo homogéneo dentro de Cambiemos. Queremos fortalecer el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia y el de Mauricio Macri en la Nación porque creemos que es crucial la elección de medio término y lo que entendemos es que no existe la `ancha avenida del medio´.

¿Entre todos los intendentes de Cambiemos en PBA, considera que Néstor Grindetti y Jorge Macri representan el sector más progresista?

Cambiemos tiene distintas miradas y lo que queremos es debatirlas conjuntamente. Es una experiencia que abarca a todo el ámbito político. Sostenemos que las categorías de izquierda y derecha son categorías que en Argentina se miran hacia atrás, lo mismo que la consolidación de partidos políticos históricos, que tienen hoy sus deficiencias. Lo que necesita el país para lograr políticas de Estado es que cada uno desde su propia perspectiva política pueda contribuir a tener una República consolidada. Esos intendentes cuentan con una mirada de eficiencia en la gestión que para nosotros es importante. Hemos estado en la oposición y sabemos lo fácil que estar allí haciendo denuncias, y lo difícil que es estar en el Gobierno.

¿Cree qué puede molestar al radicalismo el concepto mencionado sobre los partidos políticos, y el hecho de llevar el mote de `Progresistas´?

No, el radicalismo está dentro de Cambiemos y es un partido de distintas alas con los que también tenemos coincidencias. No pretendemos agredir a nadie sino aportar con nuestra visión y experiencia a la construcción de Cambiemos que no puede disimular que la elección de medio término no es una más.

¿Coincide con la forma de hacer política de la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió?

No puedo hablar del estilo de Lilita porque es muy propio y original, pero por supuesto comparto sus valores morales y su lucha contra la corrupción. Es más lo que tiene para aportar que para debilitar. Ha encontrado su lugar en la ciudad de Buenos Aires y nos parece que será una gran candidata.

¿Qué opina sobre el rumbo que tomó el Frente Progresistas (GEN, Libres del Sur y Partido Socialista) que dejará de existir como tal y dos de sus socios conformarán una alianza con Sergio Massa?

Hubo una mirada de que en 2015 había que tener una posición testimonial y nosotros creíamos que la sociedad debía dar una vuelta de página y dejar atrás el populismo. Fue un error de análisis y hoy lo que se busca es un acuerdo de conveniencia para salvar las ropas.