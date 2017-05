Crean un Business Council entre empresarios argentinos y norteamericanos

Lo acordaron en Washington la US Chamber of Commerce y el Foro de Convergencia Empresarial

El Foro de Convergencia Empresarial (FCE) y la US Chamber of Commerce suscribieron en Washington un memorándum de entendimiento que crea un Business Council entre empresarios norteamericanos y argentinos, “con el objetivo de atraer inversiones hacia Argentina, trabajar en esquemas de productividad económica que permitan generar nuevos empleos e identificar y resolver retos comerciales cuando se conviertan en conflictos”, expresaron en un comunicado.

La firma del citado convenio -que se concretó el 27 de abril último durante una ceremonia en la capital estadounidense ante la presencia del presidente Mauricio Macri, de visita oficial en dicho país- estuvo a cargo de Myron Brilliant, Executive Vicepresidente & Head of International Affairs de la US Chamber of Commerce, y Miguel Blanco, como coordinador del Foro de Convergencia Empresarial.

“El acuerdo reconoce los efectos beneficiosos de una creciente relación comercial y de inversiones entre Argentina y EE.UU., en particular en bienes, servicios, inversiones y conocimientos; el carácter estratégico de la asociación de ambos países en las áreas económicas y comerciales, incluida la participación en la economía mundial; y la importancia de un diálogo continuo liderado por el sector privado que proporcione visiones estratégicas a ambos gobiernos para incrementar la relaciones bilaterales. Propicia una mejora del ambiente de negocios”, señalaron.

“Con esta iniciativa, el Foro de Convergencia Empresarial apoya el objetivo principal del gobierno para atraer más inversiones norteamericanas al país”, dijo Miguel Blanco, representante del FCE. Y agregó: “En lo inmediato se definirá la estructura del “Business Council” con una plataforma de política concreta, que permita construir un cronograma de encuentros y eventos de interés común”.