Con blanqueo o sin él, la recaudación de abril cayó en términos reales

La recaudación fiscal de abril volvió a dar por debajo de la inflación, según los datos publicados ayer por AFIP y presentados por su director ejecutivo, Alberto Abad. En concreto, la variación interanual del último mes fue de 24,6%, algunos puntos por debajo de la inflación interanual de 35% de marzo según el IPC CABA (y por debajo también de los IPC AMBA y CABA de 27,4% y 29,3% que publicó ayer mismo Elypsis). En total la recaudación llegó a $ 187.949 M.

El dato se agrava un poco más si al total de la recaudación de abril se le restan los $ 3.820 M que ingresaron de forma extraordinaria por el Régimen de Sinceramiento Fiscal. Al respecto, algunos analistas destacan que es importante realizar el cálculo de cuánto se recaudó sin tomar en cuenta ese ingreso extraordinario, ya que de esa forma se puede observar la evolución estructural de la recaudación. En ese sentido, quitando lo correspondiente al blanqueo, la recaudación habría subido apenas 22%.

Así fue que el director socio de Consultora Ledesma, si bien aclaró que en términos reales hubo caídas tanto si se toma en cuenta o no el blanqueo, twitteó: “La recaudación tributaria de abril es comparable a la del primer trimestre sin blanqueo. Siguió mostrando un desempeño por debajo de las expectativas. El dato no es positivo, ni desde el punto de vista de la cuenta ahorro-inversión del sector público no financiero de abril, ni desde el del desempeño de la actividad”.



Datos positivos

Por el lado de las buenas noticias, Abad destacó que algunos indicadores relacionados con la actividad económica dieron buenos resultados en abril. Es el caso del IVA impositivo, que mostró una variación contra abril del 2016 de 33,3%. Esa suba se explica principalmente por decisiones de política económica: lideran la construcción y los servicios públicos.

Al respecto, el titular de la AFIP explicó: “Centralmente los sectores que, en términos de variación relativa, se destacaron la construcción y los servicios públicos. Y tuvieron una performance razonable la actividad manufacturera, el comercio y los sectores financieros. Donde se nota la variación interanual es en construcción, que da 40,9%, y en servicios públicos casi 92%, en parte por la suba de tarifas”.

También mostró una variación interesante la seguridad social: 33,5%. Abad celebró el dato y dijo: “Aquí ya se observa que prácticamente está neutra la pérdida de puestos de trabajo. Es decir, ya no hay pérdida. La cantidad está más razonable y el salario mantiene por efecto de las paritarias”.

Bemoles

Otros conceptos de los ingresos dieron números bastante malos, como el impuesto al cheque, que mostró una variación de apenas 21,6% entre abril del 2016 y el mes pasado. Al respecto, Abad propuso una explicación: “La variación del impuesto a créditos y débitos está correlacionada con la cantidad de días hábiles del mes. En este caso hubo sólo 19 días hábiles, es decir, dos menos. Gran parte de la explicación es un problema de días hábiles”.

También dieron bajísimos los derechos de exportación, con una variación de -29,2%. Al respecto, Abad dijo: “Esto es coyuntural, porque está en gran parte corrida la cosecha. Si vemos los datos físicos, la venta de los porotos de soja en volúmenes, la producción, varía un 72%, el aceite de soja 40%, o sea que acá estamos esperando que cuando las condiciones de piso para levantar la cosecha mejoren se empiece a notar más en mayo y junio de este año”.

La visión del Consejo

En términos reales, indicaron desde el Consejo de Cs. Económicas de la Ciudad, la recaudación se contrajo 3% con respecto a abril de 2016. Asimismo, “en el primer cuatrimestre, la recaudación alcanzó los $783.879 millones, por lo que creció 33,8% nominal, y mostró un avance en poder de compra del 2,1%”. No obstante, explicaron en un informe, “esto está claramente influido por el proceso del sinceramiento fiscal de enero a marzo de este año, ya que sin considerar estos fondos el crecimiento cuatrimestral hubiera resultado del 27,5% en términos corrientes, y una caída en términos reales del 0,7%”.