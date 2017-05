BlackRock apunta hacia Argentina

El fondo de inversión más grande del mundo, BlackRock, creó una opción de inversión atada al riesgo de la Argentina: un índice que registra la evolución de acciones de varias empresas locales de primera línea, como Mercado Libre, Tenaris, YPF, Grupo Galicia, Banco Macro, Telecom, Pampa Energía, TGN, Arcos Dorados y Adecoagro.

Así, Blackrock amplió su menú de fondos nacionales con el lanzamiento del “iShares MSCI Argentina and Global Exposure ETF”, que empezó a cotizar siguiendo el índice de renta variable MSCI All Argentina 25/50, constituído por 10 empresas líderes. Con sede en Nueva York, el fondo manejaba al 31 de marzo activos por más de US$ 5,4 billones.

El Indice “MSCI All Argentina 25/50” está diseñado para representar el desempeño de un amplio universo de acciones locales de empresas que hacen la mayoría de sus operaciones en el país. Este indicador arrojó para 2016 un crecimiento de 29,7% y en lo que va del año ya mostró una suba pronunciada de casi el 20%.

“Invertir fuera de Estados Unidos puede proporcionar a las carteras de los inversores potencial de crecimiento y diversificación”, explicó Funds Society. Y añadió que Argentina “es una economía en movimiento, impulsada por las recientes y favorables reformas en el mercado para inversores extranjeros”.

Gerardo Rodríguez, portfolio manager del grupo Emerging Markets de BlackRock, resaltó que Argentina “es una de las historias más interesantes de todas las economías en desarrollo, con un gobierno que continúa restableciendo la normalidad económica y abriendo su sistema financiero local”. “Como segunda mayor economía de América del Sur -agregó- el país está en proceso de recuperar su otrora habitual estatus de destino potencialmente atractivo de la inversión”.