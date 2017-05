El BCRA se reúne con la mira en la inflación y el piso del dólar

Este martes volverá a reunirse el Comité de Política Monetaria del BCRA con la finalidad de decidir el rumbo de las tasas de interés. Los pases a siete días, actualmente en 26,25%, se mantendrían a pesar de que los riesgos a que el aumento de precios no ceda a la velocidad deseada. Para eso, la entidad endureció la semana pasada su política monetaria vendiendo Lebac en el mercado secundario a precios más altos. Llevó la letra más corta a cerca de 25,25%, con la idea de ir retirando el exceso de pesos que está volcando por la compra de dólares en el mercado cambiario.

Recuérdese que por cada dólar que compra emite el equivalente en pesos. La semana pasada el BCRA adquirió US$ 300 millones en tres días, a razón de US$ 100 millones por intervención. Lo hizo en forma directa al Banco Nación, que resultó compraba divisas en la plaza. El BCRA no compra en forma directa los dólares porque dice que no quiere influir en la cotización del billete. La semana pasada, el dólar mayorista que operan bancos y grandes empresas clausuró en $ 15,37 y eso encendió las alarmas. Ni la intervención de la autoridad monetaria logra ponerle un piso demasiado firme al billete.

La movida de Reconquista 266 tiene como excusa incrementar las reservas en US$ 25.000 millones. La jugada no implicaba un giro de política (las reservas crecieron en US$ 21.000 millones desde septiembre), sino que – más bien- pretendía influir en las expectativas y desalentar las apuestas especulativas (bicicleta financiera) que inducían una fuerte apreciación del peso. “Aquella intervención verbal propició un repunte del precio del dólar, pero fue efímero, pues pronto reapareció la presión bajista”, señaló un informe de Federico Muñoz & Asociados.

No sólo salió a comprar divisas sino que además relajó sensiblemente los límites a las tenencias de dólares de los bancos. “Sin embargo, todas estas medidas no serán más que paliativos con impacto temporario, en tanto y en cuanto la urgencia por bajar la inflación siga dominando la política monetaria. Mientras las Lebac rindan 25% anual y la expectativa de devaluación siga estando muy por debajo de esa cifra, persistirá la sobreoferta de divisas que presiona al tipo de cambio a la baja”, considera la consultora.

Por eso habrá que ver qué hace el BCRA este martes en su reunión de tasas. Hay consenso en que no tocará el nivel actual. “Sostenemos nuestra proyección de tasa de política: creemos que el BCRA mantendrá la tasa en este nivel por dos meses más y luego la reducirá muy gradualmente 50 puntos básicos por mes hasta llegar a 23,25% en diciembre”, indica Econviews, la consultora de Miguel Kiguel.

Mientras que desde Elypsis afirman que la suba de tasas de Lebac en el mercado secundario responde a una política aún más contractiva del BCRA ante una inflación que no desacelera y a expectativas que tampoco se alinean a lo esperado por la institución. “Esta suba incrementa las posibilidades que se observe una nueva suba de la tasa de referencia”, se juegan.

Sea como sea, lo cierto es que para los inversores el instumento estrella del mercado seguirá siendo las Lebac. Imbatibles, en boca de un operador. ¿Hasta cuándo durará esto? Sabrina Corujo, de Portfolio Personal, cree que el llamado carry trade en pesos –vender dólares, ponerlos a tasa y volver a dólares- sigue siendo atractivo. “Pero esta estrategia debería comenzar a cambiar dentro de algunas semanas, no tanto porque la inflación o las tasas vayan a modificar su tendencia abruptamente, sino porque comenzarán a jugar las expectativas políticas del mercado, a medida que nos vayamos acercando a las PASO. Estas no evitarán empujar cierta dolarización de las posiciones, sumado a las acciones que ya está tomando y que pueda ir tomando el BCRA para poner un piso a la apreciación del peso”, considera la especialista.