El BCRA no aflojará con su meta

La situación llegó a generar risas entre los directores del BCRA: en la presentación del Informe de Estabilidad Financiera que realizó ayer la autoridad monetaria, el presidente de la autoridad monetaria, Federico Sturzenegger, tuvo que repetir varias veces que no abandonará las metas de inflación de 12-17% para este año. Ya hacia el final, el director del BCRA, Demian Reidel, entre risas, decidió relevarlo y repetir literalmente lo que ya había dicho Sturzenegger: “Para que no lo re pita el presidente, porque se cansa, esta vez contesto yo. Cambiar las metas es no tener metas. No vamos a cambiarlas. Punto”.

Gran ejemplo para explicarle a un extraterrestre la coyuntura: tras el pico inflacionario que llevó a la interanual al 40% en diciembre de 2016, según el IPC CABA, y tras la aceleración de febrero, marzo y abril, pocos creen en las metas de 12-17%. Y entonces la cuestión se repite hasta el cansancio en una conferencia de prensa que se concertó para discutir sobre otro tema. Ahora, con la meta confirmada sobre piedra, para muchos el problema es determinar hasta qué punto puede afectar sobre la actividad semejante determinación.

Reacciones

Por lo pronto, ayer el mercado y Twitter estallaron entre halagos y fuertes críticas. Algunos ejemplos. El director socio de Consultora Ledesma, Gabriel Caamaño Gómez dijo: “Cambiar la meta es no tener meta. Tener una muy poco probable, en mejor de los casos, también”. El economista José Luis Espert tiró: “La meta es absurda y promueve la irresponsabilidad del Fisco que ve que vos te la jugás sólo para bajar la inflación”. En la otra vereda el especialista financiero de Estudio Bein, Federico Furiase, celebró la decisión: “Se puede no alcanzar la meta, lo que no se puede es cambiarla o dejar de hacer lo posible en materia de tasa de interés para cumplirla”.

Autocrítica

La conferencia fue muy rica en declaraciones. Sturzenegger hizo autocrítica y reconoció que, desde su punto de vista, el BCRA pecó de exceso de confianza durante diciembre y enero, lo que lo llevó a bajar excesivamente la tasa. Y asumió que el tarifazo de electricidad y gas complicó la desinflación sostenida.

Dijo: “Creo que al mirarlo ex post hubo un relajamiento adicional. En febrero habíamos dicho que febrero, marzo y abril iban a ser meses delicados. Estaba el desafío de las tarifas. Anticipábamos esa mayor inflación en esos meses. Durante febrero fuimos monitoreando la inflación y encontramos una dinámica que no era la que queríamos, y ahí viene la autocrítica”.

Metas firmes

Por otro lado, se mostró confiado respecto al futuro. “En abril el primer número interanual que produjo el Indec fue 27,5%. En mayo va a estar por debajo del 25%. Con unos meses de retraso, estamos en el 25% del que se habló en algún momento. Cuando lleguemos a julio vamos a estar en una inflación de entre 21% y 22%. Es la inflación más baja en 10 años. Va a haber bajado entre 14 y 15 puntos en los primeros 7 meses del año. Nos queda la tarea de llevarla del 21% o 22% al rango del 12-17% para diciembre”, reseñó.

De esa manera, aseguró que “a partir de mayo vuelve el sendero de desinflación” y afirmó que la autoridad monetaria pretende “cerrar el año con una inflación de 1% o por debajo para estar en línea con la meta del año que viene”.

¿Y la bicicleta?

Otro gran tema de discusión, para nada divorciado de la cuestión de si la tasa afecta o no el crecimiento de la actividad, fue la bicicleta financiera. El fuerte incremento en abril del ingreso de divisas para inversiones de portafolio que informó esta semana el BCRA, un ingreso muy por encima del que se dio por la vía de la IED, parece confirmar la existencia de una reedición de la bicicleta de épocas anteriores (y no muy felices).

Aunque para el BCRA algunas diferencia son clave: en este caso no hay tipo de cambio fijo, sino uno que permanece relativamente estable. Pero flotante. Es decir: existe riesgo cambiario. Los dólares que ingresan a jugar con la bicicleta no tendrían garantizado el éxito.

Sturzenegger graficó: “Hay una sensación de que ir a Lebac es algo seguro. Hace un mes dije que si hoy el tipo de cambio estaba por debajo de $ 15,50 le habrían ganado al tipo de cambio y que si estaba por encima habrían perdido. Lo cierto es que hoy cerró $15,61. Si aquel día tomabas la decisión de que era seguro, perdías. Lo seguro resultó en pérdida”.

Estabilidad financiera

Lo cierto es que la conferencia de prensa se daba en el marco de la presentación del Informe de Estabilidad Financiera, lo que finalmente resultó siendo anecdótico, aunque antes de las preguntas Sturzenegger pudo explayarse al respecto.

“El sistema financiero se mantiene sólido. Argentina se caracteriza por altos niveles de capitalización de su sistema bancario y eso se mantuvo en los últimos meses. Además se ven bajos niveles de morosidad tanto para el segmento empresas como para el de individuos. También el sistema financiero tiene un nivel de liquidez muy elevado, tal vez demasiado elevado. Es un desafío que esos niveles no sean tan altos en el futuro, aunque a la vez es una tranquilidad”, detalló.