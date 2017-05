El ex juez español analizó la polémica decisión de la Corte, que permite reducir penas a genocidas de la última dictadura

El ex juez español Baltasar Garzón criticó duramente el polémico fallo de la Corte Suprema, que permite aplicar el beneficio del 2×1 en el caso de Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad y que podría beneficiar a más de 750 represores con la reducción de sus condenas. “No le encuentro ninguna explicación a este fallo, no tiene sustento legal”, argumentó el jurista en el programa La Revancha, de FM La Tribu.

“Este argumento simple pero contundente sería suficiente para echar por tierra el fallo de la Corte: cómo se va a otorgar un beneficio a alguien que no podía ser condenado si quiera en ese momento, cuando la ley estaba en vigor”, polemizó Garzón. En ese sentido, recalcó que entre 1994 y 2001, mientras rigió la Ley 24.390 que habilitaba la aplicación del 2×1, los autores de crímenes contra la humanidad no podían ser condenados porque se encontraban en vigencia las leyes de impunidad: las de Obediencia Debida y Punto Final.

Desde España, el ex magistrado que juzgó los crímenes del franquismo en su país, explicó que la ley del 2×1 “jamás se hizo para crímenes de lesa humanidad. El crimen de lesa humanidad tiene unas normas de interpretación muy específicas, que se enraízan en convenios internacionales de los cuales Argentina forma parte y no puede renunciar a ellos”.

Respecto de las políticas de Estado que se están tomando en materia de derechos humanos desde la asunción del nuevo gobierno expresó: “Se está jugando un juego muy peligroso que no entiendo, o que entiendo y me asusta”.

Garzón criticó a los tres jueces de la Corte que votaron a favor, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y particularmente a Elena Highton de Nolasco, quien en 2009 había fallado en sentido contrario en un caso similar.

“Yo hasta ahora la respetaba a Highton de Nolasco. En su caso me choca poderosamente que haya aprobado esto porque cambia fuertemente su postura. Cuando se trata de sentencias que afectan tan fuerte a toda la ciudadanía, se tiene que explicar y explicitar con claridad esa sentencia. La ciudadanía no se puede quedar con la sensación de que aquí hay trampa”, cargó el ex juez.

Organismos de derechos humanos, sindicatos, partidos y movimientos sociales de todo el arco político convocan manifestarse mañana desde las 18 en Plaza de Mayo en repudio al 2×1 para los genocidas.