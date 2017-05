Aranguren buscará un acuerdo minero como el de Vaca Muerta

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, adelantó que buscará en replicar en la minería el acuerdo de productividad alcanzado en Vaca Muerta, la construcción y la industria automotriz, entre otros sectores. “A partir de las oportunidades que hemos visto ya en el sector petrolero, hemos discutido con (Héctor) Laplace, de AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina), la posibilidad de lograrlo también en el sector minero”, señaló en contacto con la prensa luego de encabezar la apertura de la edición 2017 de la feria Arminera. Según anticipó, la firma definitiva del convenio será en “las próximas semanas”. “Tanto en el sector minero como en el energético, los proyectos son de 30 a 35 años y se necesita estabilidad en el tiempo”, argumentó.

De la apertura de la feria minera, participaron también el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Marcelo Alvarez; el gobernador de San Juan, Sergio Uñac; y el secretario de Energía, Daniel Meilán. En su discurso, Álvarez coincidió con la postura de Aranguren. “La competitividad y la productividad son ejes fundamentales para las nuevas inversiones”, aseveró.

Después de varios meses de discusión entre los distintos actores involucrados en la actividad, el Gobierno Nacional concretó en enero la firma de un acuerdo multipartito para impulsar la productividad de las operaciones no convencionales en Vaca Muerta. Las petroleras con presencia en el yacimiento, el Gobierno Nacional, el de Neuquén y los sindicatos, aportaron cada uno un compromiso, que iban desde no aumentar los impuestos sobre la actividad hasta aumentar las inversiones, pasando fundamentalmente, por la firma de una adenda al convenio colectivo de trabajo que redujera los costos laborales. Ese mismo modus operandi fue replicado luego para la construcción, la industria automotriz, los textiles y el calzado, entre otros sectores, con la intención de adaptar los costos locales a las exigencias de las inversiones y la inserción internacional.

“Estamos hablando de productividad más que de competitividad y el objetivo es reducir costos para todos, también para las empresas. Muchas veces hay empresas que tienen costos que están por encima de lo que es sustentable”, planteó ayer Aranguren, en ese sentido, aunque luego se corrigió y agregó que “no necesariamente es bajar costos, sino generar condiciones para que se dé un desarrollo sustentable en el tiempo”. “Estamos en una etapa en la que tanto el sector minero como otros sectores tienen la posibilidad de recibir inversiones y por eso tenemos que tener costos que sean acordes con ese desarrollo”, concluyó.

Contexto

La intención de replicar el acuerdo pionero de Vaca Muerta a la industria minera se da en un contexto de optimismo en el sector. Según Aranguren, la inversión en exploración en 2016 alcanzó los US$ 150 M y este año podría superar los US$ 200 M, a lo que se suma la inversión para el incremento de reservas, que fue de US$ 120 M en 2016 y se espera que supere los US$ 150 M en 2017. Asimismo, de acuerdo a cifras de la CAEM, la inversión que se volcará este año en proyectos de exploración y evaluación de factibilidad será de US$ 825 M y la de proyectos ya en explotación alcanzará los US$ 320 M.

Tras la quita de retenciones a la actividad minera y la desregulación en el movimiento de capitales, entre otras iniciativas económicas del Gobierno, se abrió la expectativa de desarrollar plenamente la industria. “Es la primera vez que un presidente define a la minería como uno de los sectores estratégicos para el desarrollo integral del país”, sostuvo Álvarez. En esa línea, agregó: “En 2016, tuvimos exportaciones por $ 58.000 M, aportamos $ 15.000 M al Fisco en impuestos y generamos más de 75.000 puestos de trabajo. Con las inversiones proyectadas para este año por US$ 1.100 M y los US$ 1.700 M en 2018, cuando completemos el Desafío CAEM en 2021 duplicaremos estas cifras en exportaciones y empleos”. Por su parte, Uñac destacó el rol que tiene la minería en la economía sanjuanina, al aportar 70% de sus exportaciones y 40% de su PBG.