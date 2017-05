Apuntes sobre la consistencia macroeconómica

Por Pablo Mira Economista

La estrategia macroeconómica en marcha parece todavía dominada por las circunstancias heredadas. La economía traía consigo una inercia inflacionaria significativa, y la actividad económica mostraba en los últimos años un estancamiento promedio, caracterizado además por un “ciclo corto” de recesión y recuperación de dos años de duración. Toda estanflación conduce a situaciones dilemáticas, y esta no fue la excepción.

La alternativa elegida para tratar esta coyuntura fue una contracción monetaria con elevadas tasas de interés, combinada con una posición fiscal entre neutral y expansiva, y cuyo resultado depende en esencia de la disponibilidad de financiamiento externo. La determinación de precios y tipo de cambio, mientras tanto, quedaría a merced de los “mercados”. Pero no es obvio que las políticas rígidas y disciplinadas sean la estrategia más adecuada para resolver los dilemas vigentes. Repasemos algunas inconsistencias que aún persisten.

El problema número uno en la agenda de las autoridades es la inflación, pero los anuncios de metas no han sido todo lo efectivos que se esperaba. Con una inflación acumulada de 6,6% en tres meses, la pauta máxima requerirá de un promedio cercano al 1% mensual para ser cumplida (0,6% para la pauta mínima!), un objetivo que parece lejano. Mientras tanto, las expectativas privadas de inflación se colocan al día de la fecha entre 4 y 6 puntos por encima de la meta tope del BCRA. Los ajustes reales de tarifas, que dan la sensación de “no terminar nunca”, también alimentan las expectativas de inflación. En cuanto a la recuperación del crecimiento, la selección de las fuentes de demanda no es clara. Se esperaba que el Gobierno estimulara una salida exportadora, privilegiando la demanda externa por sobre la interna. Pero el tipo de cambio real se encuentra hoy en valores no muy diferentes a los vigentes antes de la salida del “cepo”. Con la perspectiva de reducción pautada de retenciones, la apuesta exportadora se concentra en los productos primarios, dejando a un lado la industria y los servicios.

Con este contexto, el Gobierno necesita de mucha magia para retomar la senda del crecimiento sostenido. Primero, se requiere que el disciplinamiento del mercado interno funcione virtuosamente elevando la eficiencia productiva y reduciendo los costos por la vía de la incorporación de insumos y bienes de capital importados. Esta estrategia podría funcionar en el corto plazo, pero sabemos lo delicada que resulta en el mediano, cuando el sector externo comience a acumular dificultades. Segundo, se necesitará que las inversiones extranjeras golpeen la puerta cuanto antes, a fin de sostener el empleo y los salarios y alimentar la demanda interna. Aquí se necesita contabilizar bastante más que las inversiones financieras que aprovechan la brecha entre tasa de interés en pesos y devaluación esperada, ya que solo las inversiones en capital físico cuentan como sostenibles. Una tercera opción, que en parte se puso en marcha, consiste en impulsar la inversión pública, lo que en la práctica depende de la capacidad de endeudamiento.

Toda política macro tiene debilidades, y las de este esquema son bastante claras. Una es el pase libre a los mercados, esperando que por sí solos resuelvan algunas variables macro. El riesgo de esta fidelidad excesiva es que se peque de inacción y quietud, algo que en Argentina puede ser arriesgado tanto desde el punto de vista social como político. Otra es que la mentada llegada de inversiones es, al menos en el corto plazo, una expresión de deseos que, para cumplirse, requiere de un cúmulo de condiciones que el mundo hoy no parece estar dispuesto a conceder. Finalmente, es factible que si no se crean las condiciones para una mejora sostenida de la competitividad industrial, las dificultades en el sector externo pronto vuelvan a ser noticia.

Pese a los cambios políticos, la economía argentina enfrenta todavía dilemas macro cuya solución es necesariamente progresiva, y que requieren de un trabajo de política paciente. La retórica de que el cambio político significaría devolver automáticamente la visión de largo plazo debe interpretarse en sentido amplio y aplicarse no solo a evitar malgastar recursos sino también a respetar los tiempos del ajuste y a mantener los ojos bien abiertos respecto de la evolución de la realidad social.