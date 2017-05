“Alibaba es una gran oportunidad para el vino argentino”

Entrevista a Alberto Arizu Presidente de Wines of Argentina Por Florencia Barreiro

Los vinos argentinos se preparan para dar un salto en el mercado chino. En su última visita a la Argentina, Jack Ma, fundador del gigante del comercio electrónico Alibaba, firmó un memorando de entendimiento con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAIC) para promocionar productos del agro argentino en su plataforma. Uno de los productos estrella que tendrá un espacio especial en el Amazon chino va a ser el vino argentino. Alberto Arizu, director comercial de Luigi Bosca y presidente de Wines of Argentina explica por qué es tan importante tener presencia en un mercado que crece cada vez más y que puede disparar las ventas de las bodegas locales.

¿Cómo es el cronograma de trabajo con Alibaba?

La idea es arrancar a trabajar lo más rápido posible porque hay dos fechas claves para el negocio del vino en Internet en China: el 9/9 es una festividad china que tiene su correlato en Alibaba con el Global Wine & Spirits Festival y también el 11/11, que es el día del soltero. Estos son los momentos de mayor cantidad de venta de bebidas alcohólicas y vinos en el año.

¿Qué pueden significar estas fechas en términos de ventas?

No hay cifras exactas porque, además, hoy la participación de los vinos argentinos en Alibaba es muy chica. Pero Francia hizo con Alibaba un trabajo muy interesante en el evento del 9 de septiembre del año pasado y en esa jornada se vendió la mitad del total que se vende en todo año. El impacto que tiene en las ventas es muy alto.

¿Cómo van a participar dentro de la plataforma?

Se va a montar un portal argentino dentro de lo que ellos denominan el Tmall, en la plataforma de Alibaba dedicada a los vinos. Y nosotros desde Wines of Argentina vamos a trabajar básicamente en facilitarles todo lo que es el contenido para que la información sea lo más completa posible.

¿Qué tipo de vinos se van a promocionar?

Básicamente van a ser vinos tintos. Y para estos dos primeros eventos de promoción vamos a trabajar de manera coordinada con las bodegas y los importadores que actualmente ya operan en China para aumentar la masa crítica y lograr una buena exposición de nuestros productos. Si logramos cubrir las expectativas de estas dos fechas “mágicas” dentro de Alibaba va a ser un buen inicio para planificar una estrategia más a largo plazo con el ingreso de nuevas bodegas.

¿Qué buscan con este tipo de promociones, además de aumentar las ventas?

Lo primero que Argentina necesita en el mercado chino es mayor visibilidad. La participación argentina en China es muy chica, cercana al 1%, y por eso tenemos todo para ganar. Alibaba y es una parte importante para este objetivo porque las tasas de crecimiento de la plataforma son impresionantes: entre 50 y 60% por año.

¿Cuán grande es la oportunidad del mercado chino para los vinos argentinos?

Argentina hoy tiene la oportunidad de posicionar sus vinos en un mercado que tiene un potencial que no se encuentra en ningún lugar del mundo. Nos puede brindar un aumento en las ventas que no lo puede dar ningún otro país. No es actualmente un mercado tan grande, como Estados Unidos. Es todavía un mercado joven, de 1,3 litros per capita de consumo. Pero el potencial de desarrollo es enorme. La visión debe ser a largo plazo.

¿Qué rango de precios de vinos extranjeros consumen?

De antemano uno podría pensar que importan vinos muy baratos, pero el precio FOB de importación promedio es 34,8 dólares la caja, casi 10 dólares por encima del FOB mundial. Obviamente si finalmente se dinamiza el consumo el precio debería bajar. Pero justamente por eso también es necesario aprovechar hoy la oportunidad y empezar a darle visibilidad al vino argentino lo más rápido posible. Es un muy buen mercado que nos va a permitir tener un crecimiento a futuro.

¿Cómo pueden posicionarse los vinos argentinos?

Queremos posicionarnos con vinos de calidad y no con precios bajos, más allá de que tenemos aranceles altos. En la última visita del Gobierno argentino se planteó la necesidad de discusión de preferencias arancelarias. Sería un gran avance pensar en la posibilidad de reducir los aranceles de los vinos argentinos en China para su desarrollo.

¿El comercio electrónico debe estar en cualquier estrategia de venta?

El canal de comercio electrónico es un canal muy importante más allá de las estrategias de cada marca. No se puede desconocer una estrategia general para la industria en este canal por el crecimiento que tiene en el mercado chino y en el mercado global. El impacto en el comercio es muy alto.