“Con 108 metas, el Plan Maestro no es un programa realizable”

Entrevista a Gustavo Iaies CEPP y Frente Renovador



Al calor de los renovados debates acerca de la necesidad de introducir reformas estructurales en el sistema educativo, Gustavo Iaies, director del Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP) e integrante del equipo de Sergio Massa, dialogó con El Economista sobre sus proyectos, dijo que “hay que darle más libertad a las escuelas” y rechazó el Plan Maestro presentado por Mauricio Macri y Esteban Bullrich.

¿Piensa que se deben introducir cambios estructurales? ¿Cuáles?

Es necesario un cambio de lógica en lo educativo. Estamos acostumbrados a que el Ministerio rija todo, ordene todo, algo que tomamos del modelo francés. Por ejemplo, a alguien se le ocurrió que había que usar cuadernos forrados con araña azul y todo el mundo usa eso. Pero esa uniformidad desde hace décadas entró en cuestión. Por eso, hay que darle más libertad a las escuelas para que los docentes puedan poner a jugar su creatividad, de acuerdo a las necesidades de su contexto para adecuar los planes de estudio de cada institución a su realidad, a su territorio. El sistema educativo tiene que contemplar las particularidades.

Se ha criticado mucho la descentralización de la educación que se dio en la década del ‘90. ¿Esta propuesta tiene rasgos en común?

No, aquello tuvo que ver con cuestiones presupuestarias, que trajeron problemas. Con este proyecto no se pierde la centralización del Estado Nacional. Pero lo que éste tendría que hacer es establecer los criterios generales, los contenidos mínimos. Debería poner atención en lengua, matemática, biología, historia y no mucho más; para el resto, las escuelas pueden plantear sus propios proyectos. En la escuela secundaria existe una sobreabundancia de materias: los chicos cursan entre 11 y 13 asignaturas por año. Se necesita reducir el número de materias centralizadas por la cartera educativa para que cada colegio pueda administrar sus planes de la forma más adecuada a su zona. Lo importante es definir un papel para la actuación del Ministerio: lo nacional, lo común a todas las escuelas, y luego darle a cada una un margen de toma de decisiones sobre eso.

Hay una idea instalada de que la educación está vetusta. ¿Cree que es así y hacen falta cambios curriculares, como incorporar más las nuevas tecnologías?

No se trata de que la educación esté vetusta en términos curriculares o que las prioridades tengan que pasar por la tecnología. Lo central es preservar la función principal de la escuela: ser una máquina de enseñar. Para eso, hay que actualizar el sistema.

Teniendo en cuenta que hoy la escuela también cumple roles de contención y alimentación, ¿es viable transformarla sin un aumento presupuestario?

No necesariamente tiene que crecer el presupuesto; lo que hace falta es administrarlo mejor. Por ejemplo, en Argentina hay muchos docentes, uno cada once alumnos, cuando encima la matrícula pública está perdiendo frente a la privada.

Los sindicatos docentes dicen que faltan nombramientos…

Lo que hay que hacer es distribuirlo mejor: designar docentes donde faltan. Puede ser que ocurra en algún distrito, pero no es un problema generalizado.

¿El Plan Maestro que lanzó el Gobierno va en la dirección que ustedes plantean?

Cambiemos no plantea medidas estructurales sobre el sistema educativo, veo poca operación en concreto sobre las escuelas. Incluso con el Plan Maestro: yo no veo que ahí haya realmente un plan del Gobierno, porque con 108 metas no es realizable. Nosotros creemos que hay que ajustarse a un paquete de metas prioritarias, que trabajen sobre las escuelas y empiecen a producir mejoras.

¿Y por qué cree que el Gobierno lanza el plan sin la certeza de poder implementarlo?

Yo creo que tiene mucho condimento político, se busca causar efecto, firmando acuerdos, haciendo actos y todas estas cosas. No veo que esto produzca mejoras.