Vuelan importaciones y se dispara el déficit

Los brotes verdes del comercio exterior durante el mes de marzo se limitaron a las importaciones, que volaron 16,4% y llegaron a US$ 5.468 millones. Las exportaciones avanzaron apenas (2,3%) y fueron de US$ 4.527 millones. Como resultado, el déficit comercial explotó y ascendió a US$ 941 millones (el mayor de los últimos 15 meses). Las cifras surgen del Intercambio Comercial Argentino (ICA) del Indec.

La suba de 2,3% de las exportaciones se explicó por el alza de 6,5% en los precios porque las cantidades se contrajeron 3,9% mientras que el boom importador fue resultado de un efecto combinado de mayores precios (5,2%) y cantidades (10,6%).

Aumentaron todos los segmentos, con la excepción de los productos primarios, que cayeron 18%. “A nivel de principales rubros, los mayores aumentos de exportaciones se registraron en residuos y desperdicios de la industria alimenticia (aumento de US$ 176 millones); material de transporte terrestre (US$ 80 millones); grasas y aceites (US$ 58 millones); pescados y mariscos sin elaborar (US$ 51 millones); metales comunes y sus manufacturas (US$ 43 millones); piedras, metales preciosos y sus manufacturas y monedas (US$ 32 millones); carburantes (US$ 19 millones). Las mayores caídas registradas en marzo respecto de igual mes de 2016 se verificaron en cereales (caída de US$ 186 millones); minerales metalíferos, escorias y cenizas (US$ 61 millones); productos químicos y conexos (US$ 43 millones); tabaco sin elaborar (US$ 22 millones) y frutas frescas (US$ 19 millones)”, explica el ICA.

Los destinos de las exportaciones argentinas que más crecieron en marzo de 2017 respecto de igual mes del año anterior fueron Argelia (suba de US$ 102 millones), India (US$ 87 millones), China (US$ 68 millones), Perú (US$ 53 millones), Chile (US$ 53 millones), Polonia (US$ 43 millones), Canadá (US$ 41 millones) y Brasil (US$ 39 millones).

Las mayores caídas de exportaciones en marzo de 2017 respecto de igual mes de 2016 se registraron para República de Corea (caída de US$ 127 millones), Egipto (US$ 85 millones), Sudáfrica (US$ 83 millones), Arabia Saudita (US$ 46 millones) y Venezuela (US$ 40 millones).

Las importaciones

Por otro lado, durante el mes de marzo aumentaron 67,3% las importaciones de vehículos automotores de pasajeros (el rubro más dinámico, que explotó con el calorcito del atraso cambiario); 35,5% las de bienes de capital (una señal positiva sobre la inversión); 23,8% las importaciones de bienes de consumo y 15,8% las de bienes intermedios. Por su parte, las importaciones de combustibles y lubricantes cayeron 20,7% y las de piezas y accesorios para bienes de capital 4%.

Los mayores aumentos de importaciones registrados en marzo de 2017 respecto de igual mes del año anterior tuvieron como principales orígenes Brasil (US$ 372 millones más), Paraguay (US$ 102 millones), Países Bajos (US$ 47 millones) y México (US$ 46 millones).

Brasil, mejor

Asimismo, las exportaciones hacia Brasil llegaron a US$ 798 millones en el tercer mes del año, una suba de 5,1%. El dato “negativo” es que las importaciones crecieron nada menos que 31,4% (llegaron a US$ 1.557 millones), arrojando un rojo comercial de nada menos que US$ 759 millones (y US$ 1.720 millones solo en el primer trimestre).

Las proyecciones

En el primer trimestre, las exportaciones crecen 1,7% y las importaciones, 7,5%. Asimismo, el saldo comercial se ubicó en US$ 1.088 millones contra un rojo de US$ 342 millones en el mismo periodo de 2016.

“Para 2017 estimamos un déficit comercial de US$ 2.000 millones: exportaciones crecerán 3% principalmente por mayores ventas del sector agropecuario y las importaciones crecerán 10% debido a la recuperación de la demanda local, el atraso cambiario y mayores de los precios internacionales”, dicen desde LCG.