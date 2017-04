Trenes de carga para reducir costos

Hay pocas dudas sobre el impacto de los fletes, y en particular el ferrocarril de carga, en la competitividad de la producción agropecuaria. Según un análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) el uso intensivo del ferrocarril, si ocupara el lugar que hoy tiene el camión en el transporte de granos podría mejorar el precio de cereales y oleaginosas entre 19% y 27%. Esto sería por un efecto positivo sobre los costos, lo que terminaría por repercutir en la rentabilidad de granos como el maíz, la soja y el trigo, entre el 19% y el 27%, aseguró el director de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, Julio Calzada.

Durante su presentación acerca de “La problemática del transporte y la infraestructura en el Gran Rosario”, el experto explicó que para un productor del NOA o del NEA que tiene que transportar su producción hasta el Gran Rosario, transitando distancias de hasta 830 kilómetros, a valores de abril, el flete en dólares utilizando camión asciende a US$ 58,10 por tonelada, mientras que usando ferrocarril el costo sería de US$ 33,20 por tonelada. Así, el ahorro sería de US$ 24,90 por tonelada.

Con los precios actuales, un productor del NOA y NEA recibe US$ 92 por tonelada de maíz; US$ 171 por tonelada para el caso de la soja y US$ 102 por tonelada de trigo. Considerando una hipótesis de ahorro de US$ 25 de flete con el sistema ferroviario, el porcentaje de mejora en el precio de los granos sería de 27% para el maíz; 19% para la soja y 24% para el trigo, indicó Calzada.

Como la Argentina no es formadora de precios, sino tomadora de los fijados en el mecado de Chicago, según la Bolsa de Comercio de Rosario hay una “imperiosa necesidad” de rehabilitar el ferrocarril Belgrano Cargas, que con su trocha angosta transporta a lo largo de 4.900 kilómetros del el NOA y el NEA una carga total de 841.000 toneladas, de las cuales 519.000 son soja y 66.300 son maíz. Por otra parte, según estudios del Banco Mundial, la congestión en el Gran Rosario incrementa el costo de la logística en US$ 8,1 por tonelada.