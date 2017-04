Transición o “bomba de humo”

El Ministerio de Trabajo oficializó ayer la creación del programa “Transición al Salario Social Complementario”, que dispondrá una ayuda económica no remunerativa mensual de $4.000 para trabajadores que “finalicen su participación en las líneas de asistencia individual de los programas Trabajo Autogestionado, Construir Empleo o en acciones especiales de empleo orientadas a sectores de la economía popular”. Este programa se mantendrá en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017 o hasta la efectiva implementación del Salario Social Complementario, que fue dispuesto en la ley de Emergencia Social sancionada en diciembre pasado.

Gildo Onorato, de la CTEP, una de las organizaciones sociales autoras de la ley, dijo a este diario que la iniciativa se encuentra por fuera del marco de la Emergencia Social –se financia con fondos de Trabajo y no con la partida asignada por la ley, por ejemplo– y que no “se entiende bien” de qué se trata. Según dijo, en el Ministerio de Desarrollo Social tampoco “sabían nada”, por lo que consideró la iniciativa una “bomba de humo”. “No se entiende en qué formato se aplicaría porque el Salario Social Complementario, tal como está concebido en la Emergencia Social, es para aquellos trabajadores que se inventan su trabajo y no reciben nada del Estado. Por lo tanto, esta sería una transición para aquellos que tienen planes y recibirían doble plan”, arriesgó.

Según Onorato, podría tratarse de una estrategia para aplicar un artículo presente en el texto publicado en el Boletín Oficial que pasó inadvertido y que dice que “Los empleadores que contraten a trabajadoras incluidos en el Programa de Transición podrán acceder a los incentivos económicos establecidos por el Programa de Inserción Laboral”.