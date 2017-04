Stolbizer y Massa presentaron “Bajemos Los Precios”

Sumergidos en el discurso contra la polarización, y con el objetivo de revertir la pérdida de visibilidad de las últimas semanas, Margarita Stolbizer y Sergio Massa reaparecieron hoy a la mañana con fuertes críticas hacia el Gobierno y atacando uno de los problemas para el que Cambiemos no ha encontrado, aún, una solución: la inflación, que ya acumula casi 60% en la era Cambiemos.

Así, los diputados anunciaron un proyecto para eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los principales productos de la canasta alimentaria a fin de bajar cerca de 20%. A su vez, Massa apuntó contra Mauricio Macri y se quejó de la “triste y patética pelea por el poder” entre el oficialismo y sectores de la oposición y advirtió que la lucha “hoy es contra los precios, por el empleo, la PyMe y por defender nuestros comercios”.

La verdadera pelea que tenemos que dar es la pelea por el poder de compra de nuestra clase media y de nuestros jubilados. #BajemosLosPrecios pic.twitter.com/l6lKFWbVl5 — Sergio Massa (@SergioMassa) 28 de abril de 2017

“Decidimos estar ausentes del circo y estar presentes en la realidad”, ilustró el dirigente en coincidencia con Stolbizer, quien lamentó la “polarización” Gobierno-kirchnerismo por “conveniencias electorales” que atribuyó a la Casa Rosada.

En el Hotel Meliá de Retiro, en el día de su cumpleaños número 45, el jefe del Frente Renovador disparó: “Hace varios días se viene planteando la idea de la ausencia de nuestro espacio en la discusión o la falsa polarización en la Argentina, (pero) nosotros decidimos estar ausentes en la falsa pelea, que no resuelve el problema de los argentinos”.

El desafío que tenemos por delante es bajar los precios para que en Argentina comer no sea un privilegio de pocos. #BajemosLosPrecios pic.twitter.com/BWfnTNfyhO — Sergio Massa (@SergioMassa) 28 de abril de 2017

A su turno, Stolbizer sintonizó con esta mirada al asegurar que en el FR y el GEN “vemos con preocupación a un Gobierno dispuesto a utilizar la instalación de disputa y polarización” como herramienta electoral a su favor “cuando los argentinos -enfatizó- necesitan soluciones ya” a sus problemas. “El Gobierno llegó con la promesa de eliminar la pobreza y unir a los argentinos; en un año medio, tenemos más pobreza y más divisiones”, denunció la diputada nacional.

Ambos líderes estuvieron acompañados por los referentes de sus equipos económicos como José Ignacio Aranguren, Marco Lavagna, Aldo Pignanelli, Jorge Sarghini y Daniel Arroyo. Abajo del escenario escuchaban los diputados Graciela Camaño, Felipe Solá y Victoria Donda, el triunviro de la CGT Carlos Acuña y el histórico dirigente del justicialismo Julio Bárbaro, entre otros políticos.

En el marco del plan “Bajemos Los Precios”, Massa y Stolbizer adelantaron que propondrán en el Congreso la eliminación del IVA en once alimentos “en todas sus variantes”, entre los que mencionaron el pan, fideos, arroz y aceites, entre otros. Según el Indec, la inflación de la canasta básica fue de 3,05% en marzo, muy superior a la inflación general del mes.

El ex intendente de Tigre insistió en fustigar a la alianza Cambiemos: “El Gobierno eligió la pelea por la política y por el poder y los políticos debemos dar la pelea por el poder de compra de la clase media, por el bolsillo” de la franja de la población más vulnerable. “Hay que subir salarios y bajar precios”, enfatizó el ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner.

Al invitar a las provincias a que se sumen a la baja de impuestos, como por ejemplo “la eliminación de los Ingresos Brutos”, Massa explicó que en una segunda instancia su espacio incorporará la propuesta de avanzar en la “transparencia” referida al establecimiento del precio de los productos por parte de los grandes formadores de precios.

“Desde la semana que viene en las plazas, en las puertas de los supermercados habrá mesas de simpatizantes del Frente Renovador y del GEN a los largo y ancho y todo el país para sumar a la ciudadanía y avanzar en acciones que permitan romper el negociado de las góndolas”, explicó Massa.