Sindicato del Seguro pide anticipo

El Sindicato del Seguro se declaró en estado de alerta y movilización luego de que fuera rechazado por las cámaras del sector el pedido de un adelanto a cuenta de las próximas paritarias. Alegando un “deterioro significativo del poder adquisitivo”, el gremio que conduce Jorge Sola solicitó al Comité Asegurador Argentino (integrado por AAdeA, UART, AACS y ADIRA) el otorgamiento de un adelanto a cuenta de la próxima negociación del orden del 18%. “Lamentablemente la respuesta que hemos obtenido ha sido no sólo negativa sino también mediocre en sus fundamentos y burlesca en su forma –precisaron–. El comité se inhibe de su propio rol de representante de las asociaciones que la integran y peor aún, nos remite a discutir por empresa nuestro reclamo con el pobre argumento de que no hay uniformidad de criterios, ya que ‘las empresas grandes estarían de acuerdo, pero no las más chicas’”.

Desde el sindicato consideraron que la respuesta evidencia que el sector podría hacerse cargo del adelanto si tuviera la intención de hacerlo. Según señalaron, las empresas aseguradoras gozan de un “buen estado económico financiero”, dado que sus ingresos por tarifa “superan claramente al índice de costo de vida, a tal punto que en los últimos ocho meses las mismas se incrementaron por encima del 35%”.

A fines de enero, el sindicato logró cerrar un acuerdo satisfactorio para una de sus ramas, la de Capitalización y Ahorro. Según informó Sola oportunamente, se firmó un aumento del 35% en dos tramos.