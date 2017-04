Durante los últimos dos años, el saldo comercial con EE.UU. se deterioró 85%

Mientras, Mauricio Macri realiza su visita oficial a Estados Unidos en la que se reunirá con el presidente Donald Trump, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) publicó una infografía sobre relación bilateral entre Argentina y EE.UU., donde alerta que “desde la apertura comercial de fines de 2015, las importaciones en sectores sensibles crecieron hasta 150%”. El estudio señala que, como resultado, “esto implica un deterioro acumulado del saldo comercial superior al 85% entre los últimos dos años”.

“Esto se verifica, a nivel agregado, en exportaciones que totalizaron en este último mes de marzo US$ 294 millones, ante importaciones en el orden de los US$ 518, lo que implica un déficit de US$ 224 en un solo mes”, explica el informe.

Respecto de la vinculación entre la apertura comercial y el aumento en las importaciones provenientes de la principal potencia mundial, la UNDAV remarca que “en el último año aumentaron en los sectores donde se levantaron aranceles, como por ejemplo en computadoras, en un 12%”.

“Por su parte, en automóviles, se verificó un incremento no sólo en cantidades, sino también en el precio medio de las unidades compradas. Con todo, las importaciones en valores aumentaron un 345%”, agrega. “Además, en los rubros sensibles, se verificaron alzas significativas en dólares, como las que se presentaron en las manufacturas del cuero (+68%) y de juguetes (+150%)”, destaca el estudio.

La UNDAV también da cuenta de que “la tendencia de la relación de la relación de compras y ventas con EE.UU. fue hacia la reprimarización: creció la proporción de productos primarios vendidos y aumentó la de manufacturas industriales compradas”. Así, observa que “aumentaron las exportaciones de productos primarios 20%, mientras que cayeron 5% las de manufacturas procesadas de origen agrario”.

El Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV considera que “la relación bilateral con EE.UU. estuvo históricamente condicionada por los vaivenes políticos” y que la administración de Cambiemos propone “una relación de subordinación y acatamiento de diseño de políticas públicas a la medida de ‘la gran potencia’”.

En base a esas consideraciones, el informe no es optimista sobre la evolución de las variables comerciales para lo que queda de este año: “Las proyecciones para 2017 no son las mejores, debido a las complejidades en la colocación de limones y al reciente reclamo de dumping contra nuestro país en relación a las ventas de diésel”.