Rumbo a Washington

Hoy, los ministros Nicolás Dujovne y Luis Caputo viajarán hacia EE.UU. para participar de la tradicional Asamablea de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que se realizará en Washington.

El titular del Palacio de Hacienda dialogará con inversores en JP Morgan, Citi, Itaú y el Council of the Americas, informaron desde su cartera. Además de participar en la reunión de ministros del G20, mantendrá reuniones bilaterales con el primer ministro de Singapur, el ministro de Finanzas británico, el chairman del BNP Paribas y el presidente del Bundesbank. Viajará con Jorge Sigal y Rodrigo Pena.

Por su parte, el miércoles Caputo mantendrá un encuentro con los miembros de Americas Society and Council of the Americas en Nueva York y luego brindará una conferencia de prensa. El jueves, en su calidad de gobernador ante el BM, disertará en un panel sobre infraestructura y, antes, el BM transmitirá una entrevista con él en su plataforma Facebook Live.

Asimismo, el jueves por la tarde, Caputo mantendrá un encuentro bilateral con el vicepresidente de GE, John G. Rice, y también asistirá a una recepción en la Embajada Argentina en el marco del Día Mundial del Malbec junto a Pablo Quirno, Santiago Bausili y el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, Martín Soto. Por otra parte, el viernes, el equipo de Finanzas mantendrá una reunión bilateral con el presidente del BM, Jim Yong Kim. Asimismo, Caputo mantendrá una reunión de trabajo con el presidente de Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura (FIDA), Gilbert Huongbo.

Por su parte, Federico Sturzenegger viajará recién el miércoles porque hoy por la tarde dará una importante conferencia de prensa por la tarde en el BCRA. “Tiene la agenda habitual para estos eventos”, dijeron desde Reconquista 266.