¿Qué pasará después de 2017?

Puntos más o menos, en 2017, el PIB crecerá. Así lo decía el nuevo patrón de la economía criolla: en los años impares y electorales, crecemos (así fue en 2011, 2013 y 2015) y en los impares, ajustamos y caemos.

Por eso, y porque la vida sigue más allá de 2017, vale la pena preguntarse si 2018 será parte del clásico serrucho local o si, como pretende el Gobierno, será un año par y, además, con crecimiento.

Un informe de LCG, difundido hoy, tiene sus reparos y, si bien cree que el PIB subirá 3% en 2017, arroja algunas dudas sobre el 2018.

Tensiones y opciones

“Los procesos de crecimiento sostenido, para un país como el nuestro, sólo pueden lograrse con una mayor participación de la inversión y de las exportaciones (ambos componentes que actúan como gestores de incrementos de la productividad y la innovación). La base para que inversión y exportaciones se afiancen en el largo plazo es, en general, un mayor ahorro; no un mayor consumo. Eso es lo que muestra nuestra historia”, dice el reporte.

Aquí aparece el primer escollo: el atraso cambiario. “En los últimos años, la tendencia de la inversión acompañó la tendencia del tipo de cambio real, sinónimo aproximado de los márgenes de ganancias de las empresas que comercializan bienes transables (industria en general, cadenas agropecuarias, algunos servicios)”, explican. Si bien la baja del costo capital ayudará, “las empresas que se apoyen en una matriz sesgada a los costos internos no financieros (salarios, logística, impuestos) o que compitan con productos del exterior, actuarán con un mayor grado de timidez o de desaliento”. En cambio, “creemos que las empresas capital-intensivas que venden sus productos en el mercado interno sin mayor competencia externa serán las que evidenciarán mayor espíritu inversor. Las que se apoyen en una matriz sesgada a los costos internos no financieros (salarios, logística, impuestos) o que compitan con productos del exterior, actuarán con un mayor grado de timidez o de desaliento”.

Y los desequilibrios vuelven

Hacia fines de 2017, dice LCG (fundada por Martín Lousteau y su amigo Gastón Rossi), “muchas variables macroeconómicas se encontrarán en niveles similares (desventajosamente similares) a los de 2011, 2013 o 2015, augurando el eterno retorno económico a partir de renovados desequilibrios”.

Enumeran. La inflación habrá cerrado el décimo año con valores por encima del 20%. Aun cuando se avanzó sobre la corrección de los precios relativos de los servicios públicos (más en energía y casi nada en transporte, dicen), el desajuste sigue siendo importante e impone todavía nuevas correcciones. El déficit primario, a pesar de la exigente meta de 4,2% del PIB, resulta elevado y cuenta con un escaso margen de maniobra dado que gran parte del gasto público tiene automaticidad propia. Y, como decíamos, el dilema cambiario. “Estimando un tipo de cambio de $ 18,3 a diciembre (+16% interanual), el tipo de cambio real multilateral cerraría en niveles muy bajos (1,19, índice base dic-01=1), incluso 30% por debajo del nivel que mantenía cuando la administración anterior estableció el cepo cambiario”, dicen.

“Por lo tanto, es muy probable que veamos, hacia fin de año, un sistema cuyos renovados desequilibrios (esencialmente cambiarios) irán coagulando la fluidez de la reactivación. Ya pasó en 2011, 2013 y 2015”, dicen.

Y si hablamos de dólar atrasado, y una posible corrección hacia adelante (ciertamente, no antes de las elecciones), debemos hablar, en Argentina cuanto menos, del temido pass-through, es decir, del traslado a precios de la devaluación. Pasó en 2014, y pasó en 2015-2016. En palabras de LCG: “Aun llevando el tipo de cambio a un nivel que nosotros consideraríamos adecuado para la gestión macro, el impacto en precios vuelve a surgir como el principal de los problemas, lo que lleva naturalmente al planteo de cómo mejor gestionar la dinámica inflacionaria”. ¿Qué hará el BCRA luego de octubre?

“La cuenta de almacenero puede dar un total satisfactorio para el corto plazo nutrido de la adición de salarios reales más altos, cosechas con buenos rendimientos, algo de inversiones en no transables y asociada a obra pública, y algunas ventas a Brasil. Pero cuando a esa cuenta se le agrega algo de teoría y evidencia económica, los nubarrones no tardarán en aparecer avalando el hecho de que el crecimiento sostenible depende de la inversión, la cual está atada a más ahorro (y a un tipo de cambio real más alto) y no a más consumo”, dicen, concluyendo, desde LCG.

“La debilidad del crecimiento actual se reflejará a fin de año o a comienzos del año que viene, y sólo logrará escapar de su predestinación con un tipo de cambio más alto. En ese punto, con renovadas subas de precios, la sociedad, actores privados y públicos, volverá a enfrentarse con su historia, y la mejor solución será preguntarse por qué no podemos sortear de manera virtuosa la eterna tensión entre mejorar los ingresos y el poder de compra de la población, y la necesidad de que las generadoras de valor y empleo, las empresas, puedan desenvolverse de manera activa apostando al crecimiento poniendo en riesgo su capital”, agregan.

Un plan

“El cambio de estrategia debería aplicarse a los procesos, y el norte de la misma debería ser el armado de consensos con todas las variables relevantes sobre la mesa (presupuestarias, macroeconómicas, precios relativos, analizadas en conjunto), primero entre los actores del sistema político y luego involucrando a la sociedad civil. Orquestar estos consensos complejos utilizando sólo uno o dos instrumentos de política luce muy poco probable. Mejor dicho, estos instrumentos sólo podrán incidir en los precios relativos y en los niveles de inflación a través de su impacto negativo en el nivel de corto plazo de la actividad económica”, finaliza el reporte.

Informe completo: