El PS se aleja del acuerdo entre Massa y Stolbizer

En un congreso extraordinario convocado para debatir el contexto político y socioeconómico, el Partido Socialista bonaerense dio pistas sobre su estrategia electoral para las elecciones de medio término y tomó distinta del acuerdo que promueven los diputados nacionales Margarita Stolbizer, socia histórica del espacio, y Sergio Massa. Sin ofrecer precisiones sobre cuál será su decisión final en términos de aliados y candidatos, el partido caracterizó al massismo como un espacio ajeno al universo de centroizquierda y convocó a formar un frente con fuerzas afines dentro de ese campo ideológico y con una impronta programática.

“Fue una jornada intensa de debate en la que se intercambiaron opiniones en un marco de pluralidad y se resolvió la conformación de un frente progresista de izquierda democrática, con integración de sectores de otros espacios políticos y de espacios sociales, culturales, y pequeñas y medianas empresas”, remarcó Gabriela Troiano, secretaria general del PS bonaerense, en una definición que puso en palabras el desaire al acuerdo propiciado por el GEN que prevaleció entre los participantes. En tanto que las dudas que sobrevolaron el encuentro del sábado se relacionan con el riesgo de retroceder aún más en términos de la ya escasa incidencia política en la provincia. Sobre todo, teniendo en cuenta que también Libres del Sur se inclina por el acuerdo. “Nosotros no compartimos esto de que para lograr el fin vale cualquier medio. No sabemos qué piensa Massa, entonces todos hablamos de candidaturas y no de país. Queremos la construcción de un frente de centro izquierda y no más de lo mismo”, señaló estos días el presidente del partido a nivel nacional, Antonio Bonfatti, quien estuvo presente en el Club Banco Nación de Vicente López, para avalar el diagnóstico del PS bonaerense.

En ese tono también se expresó el PS de Córdoba, que también debatió su política de alianzas y llamó a conformar un frente de centroizquieda, distante tanto del PJ gobernante como de Cambiemos. “Este frente debe estar basado en un programa que exprese la necesidad de afianzar una política transformadora, con el objetivo de mejorar la educación, la salud pública, el empleo, la seguridad garantizar la igualdad de género y la lucha contra el narcotráfico”, señaló Matías Chamorro, presidente del partido a nivel provincial.

En Santa Fe, el territorio donde se hizo fuerte en las últimas décadas, el esquema parece estar más claro. El Partido Socialista pudo preservar el acuerdo con la UCR y el resto de los socios del Frente Progresista Cívico y Social, con el que cogobierna la provincia desde 2007, y con ellos como aliados enfrentará la elección local en municipios y comunas. La dificultad la tendrá en la categoría a legisladores, cuando en la misma fecha, deba disputar algunas de las nueve bancas a diputados nacionales que se renuevan. Allí, ya es un hecho, no habrá FPCyS y los radicales estarán en la vereda de enfrente, en alianza con el PRO en Cambiemos.