PASO o no PASO parece ser la duda peronista

De las reuniones cada vez más periódicas del exministro Florencio Randazzo, en sus oficinas de San Telmo, el pedido es unívoco: internas abiertas para disputar al interior del peronismo las candidaturas legislativas en juego. Sus voceros oficiosos insistieron durante estos días con esa necesidad, para encontrar los mejores postulantes para el peronismo. Incluso contra el kirchnerismo y contra Cristina. Mientras que desde el sector más cercano a Cristina el discurso más escuchado fue la apelación a la unidad y a la necesidad de establecer una lista única. El fantasma de las primarias de agosto de 2015 entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández, que ganara Este último, aparece como argumento para evitarlas.

El martes por la noche, un grupo numeroso de dirigentes más propensos a esta segunda opción se reunió en casa del diputado nacional Juan Cabandié, asado de por medio. Allí estuvieron intendentes ligados al grupo Esmeralda (Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora), del Fénix (Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas; Gustavo Menéndez, de Merlo; Ariel Sujarchuk, de Escobar; Verónica Magario, de La Matanza; Walter Festa, de Moreno; Juan Ignacio Ustarroz, de Mercedes) y de Patria (Francisco “Paco” Durañona, de San Antonio de Areco; Jorge Ferraresi, de Avellaneda; Mario Secco, de Ensenada; y Pablo Zurro, de Pehuajó). Y una sorpresa: Juan Pablo De Jesús, del Partido de La Costa, uno de los más cercanos a Randazzo. Como anfitriones, además de Cabandié, estuvo Máximo Kirchner. Allí se debatió el escenario político y se habló de la necesidad de que no haya “fugas”. Es decir, contener a la mayoría de los sectores internos del peronismo. Incluso, al sector de Randazzo. De lo que no se obtuvieron certezas es de si Cristina va a ser candidata o no, algo que puede redefinir pertenencias y el mapa de aliados.

“Nuestra idea es participar de unas PASO, las candidaturas las tiene que elegir la gente”, le dijo a El Economista el diputado del Bloque Justicialista, Oscar Romero, luego de la reunión también del martes, en la sede randazzista, reivindicando las primarias como “una herramienta que el peronismo no supo utilizar”. Este núcleo, que incluye a algunos intendentes del Esmeralda (Gabriel Katopodis, de San Martín; Eduardo “Bali” Buca, de Bolívar, en especial), dirigentes del Movimiento Evita y dirigentes que acompañan al exministro desde hace varios años, seguirán con rutinas de encuentros semanales y trabajando en los detalles para avalar el pedido de primarias. Según Romero, a Randazzo se lo notó “con ganas, comprometido”, pero preocupado por la actual situación el país. “Hay que frenar a Macri y nosotros creemos que en la provincia hay que hacer unas PASO para elegir los mejores hombres”, aseguró ayer Navarro, del Movimiento Evita, quien ya confirmó que su espacio acompañará a Randazzo en esa instancia.