“El país ofrece retornos difíciles de lograr”

En el marco de la Reunión Anual de Primavera del FMI y el Banco Mundial, El ministro de Finanzas, Luis Caputo, intentó ayer captar la atención de los inversores internacionales al afirmar que Argentina “ofrece niveles de retorno que son muy difíciles de lograr en otros países del mundo”.

El funcionario también destacó que el Gobierno tiene “un plan de infraestructura muy ambicioso, el más ambicioso de nuestra Historia. Desde la asunción del presidente Macri el Banco Mundial ha financiado US$ 2.300 millones al sector público y otros US$ 1.200 millones al privado”, aseguró. Y agregó que ese financiamiento se dio en un marco de condiciones de plazo y tasa “muy convenientes”.

Sobre los planes de inversión, aseguró que hay “inversiones estimadas para los próximos años por US$ 150.000 millones” y que el Gobierno quiere “brindar el marco regulatorio y las condiciones financieras y económicas para atraer el capital privado”. Fue en ese marco que dijo que “Argentina ofrece niveles de retorno que son muy difíciles de lograr en otros países del mundo”.

“Exploramos nuevas alternativas para la inversión en infraestructura, como el desarrollo del mercado local de capitales y el régimen de Participación Público Privada, que son herramientas de financiamiento muy importantes”, afirmó. E indicó que “hoy nuestro deber es construir las condiciones necesarias para que Argentina vuelva a ser un país muy atractivo para la inversión”.

En este escenario, consideró que “en los últimos quince meses el Gobierno realizó un trabajo muy importante reconstruyendo la credibilidad que el país había perdido y ahora estamos empezando a recibir los beneficios de ese esfuerzo”.

El funcionario expuso en el panel “Infraestructura: Nuevo Motor de Crecimiento de América Latina y el Caribe”, mientras que el jefe de Gabinete del ministerios, Pablo Quirno, asistió al “Global Infrastructure Facility (GIF) Advisory Council Meeting” y disertó en la mesa “Country Infrastructure Program. Focus on Latin America”.

Caputo más tarde se reunió con el vicepresidente de General Electric, John Rice, y asistió a una recepción en la embajada argentina en el marco del Día Mundial del Malbec. Además, se juntó con el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, y el titular del Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura (FIDA), Gilbert Huongbo.

El día previo

El miércoles, Caputo había asistido a un desayuno de trabajo con inversores y empresarios de Americas Society and Council of the Americas (AS/ COA) en Nueva York, donde se reunió además con los principales bancos de Wall Street.

En conferencia de prensa, el ministro a insistió que “las inversiones en infraestructura ocupan un lugar preponderante en la agenda” de las reuniones mantenidas en Nueva York. Y también que “el Banco Mundial es nuestro socio estratégico y son muchos los proyectos que tenemos en común”.

Según dijo, “los proyectos de infraestructura en Argentina tienen como prioridad el transporte y la energía”, en el marco de un “programa de infraestructura muy ambicioso” que incluye “ferrocarriles, rutas, petróleo y energías renovables, entre otras áreas”. En este escenario, aseguró que hay “mucho interés por las inversiones”, de las cuales “muchas ya están realizándose”, en “un proceso que ya empezó y se va a consolidar a lo largo de los años”.