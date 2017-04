“Lo que tiene que terminarse es la impunidad. No queremos más comportamientos mafiosos, más gente que se crea dueña de Argentina” porque “tenemos que cumplir todos la ley y ser respetuosos de los derechos de los demás”, remarco hoy Mauricio Macri en la ciudad de Paraná.

El Jefe de Estado destacó también la necesidad de que la Justicia “actúe en tiempos más rápidos” y señaló que le resulta incomprensible que frente a delitos graves haya magistrados que transformen los lugares de prisión en “cárceles de puertas giratorias”. “Es una enorme responsabilidad aceptar ser juez, tienen mucho poder y deben hacerse responsables”, enfatizó.

Macri dio una conferencia de prensa que ofreció en el aeropuerto de Paraná, después de visitar una fábrica de envases flexibles y un laboratorio de Colonia Avellaneda que exporta medicamentos oncológicos. Estuvo acompañado por el ministro de Interior, Rogelio Frigerio; el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet; el senador nacional Alfredo De Angeli; y los intendentes de Paraná, Fausto Varisco, y de Basavilbaso, Gustavo Hein.

El Presidente reiteró que los gobiernos de la Nación, provinciales y municipales deben trabajar junto a docentes, gremios y padres para mejorar la calidad educativa, con más tecnología, jornadas extendidas, nuevos contenidos, idiomas y una evaluación sistemática.

“El desafío es sentarnos alrededor de una mesa y decir qué vamos a cambiar, porque más de lo mismo va a producir este mal resultado que hemos tenido, y crecientemente malo en los últimos 10 años”, afirmó. “Cómo puede ser que los gremios digan que no quieren un instituto de evaluación; los problemas no se resuelven escondiéndolos debajo de una alfombra, sino reconociéndolos y encarándolos”, remarcó.

Advirtió que “sin capacitación nos vamos a quedar sin trabajo” y resaltó que “la pobreza se resuelve generando empleo de calidad, que vienen de la mano de la educación”.

También se desligó del conflicto por la paritaria nacional y dijo que “corresponde a cada gobernador” resolver en cada distrito los montos salariales de los maestros, así como ocurre con los médicos y los policías que son empleados provinciales.

El Presidente señaló que en setiembre próximo está prevista la licitación para la construcción del puente Santa Fe – Paraná, que significará “un cambio enrome en la conectividad” para las provincias de Entre Ríos y de Santa Fe. Del mismo modo, señaló que está en estudio la realización del aeropuerto único de Santa Fe y Paraná, que tendrá carácter nacional e internacional y permitirá a más argentinos viajar directamente al exterior sin tener que realizar conexiones.

También informó las obras que está realizando la Nación junto a la provincia que, según el gobierno, servirán para prevenir inundaciones en zonas urbanas y rurales.

Macri recorrió el laboratorio Eriochem, primera firma argentina en exportar a los Estados Unidos un producto oncológico inyectable desarrollado mediante nanotecnología. Allí fue recibido por el presidente y fundador del laboratorio, Antonio Bouzada.

Creado en el 2000, Eriochem se expandió para producir medicamentos oncológicos genéricos y supergenéricos para Latinoamérica, Asia Pacífico, Europa y, finalmente, los Estados Unidos. Ahora se enfoca en ingresar también en los mercados de China y Rusia.

Para poder responder a la demanda de Estados Unidos, hacia donde mañana partirá la primera exportación, la empresa incorporó 83 personas desde enero de 2016 y alcanzó los 347 empleados, de los cuales más de la mitad tienen alta calificación, con maestrías y doctorados.

Previamente, Macri visitó, en el Parque Industrial de la capital entrerriana, la empresa Petropack que fabrica envases flexibles con tecnología de vanguardia con métodos para el cuidado del medio ambiente. Con una facturación anual de US$ 117 millones, produce 30 mil toneladas anuales de envases que permiten envolver 6 millones toneladas de alimentos fabricados por marcas líderes del sector.

Tiene 412 empleados que trabajan en tres plantas de 30 mil metros cuadrados, genera una importante cantidad de puestos indirectos y exporta a Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Honduras y Costa Rica. En el último quinquenio, destinó US$ 15 millones en tecnología y US$ 5 millones en obras, en tanto que proyecta sólo para el período 2017-2018 invertir US$ 10 millones más.

Sus fundadores, Alcides y Gabriel Bourdin, crearon también una fundación que ofrece a los jóvenes formación laboral en oficios plásticos y promueve acciones dentro de proyectos sociales destinados a comunidades vulnerables de Paraná y sus alrededores.