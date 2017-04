Macri presentó el Compromiso Federal para la Modernización del Estado

El presidente Mauricio Macri encabezó hoy la firma del Compromiso Federal para la Modernización del Estado, por el cual la Nación y las provincias acordaron desarrollar en forma conjunta los objetivos “para lograr una administración pública moderna, eficiente y cercana al servicio de los ciudadanos”.

“Este comienzo no se debe detener jamás y estoy seguro de que esto que hemos comenzado va a ser un antes y después para el futuro de nuestro país”, subrayó el Presidente en el acto realizado en la Casa Rosada con la participación de gobernadores y funcionarios y legisladores nacionales.

La propuesta, que contiene cinco puntos fundamentales, busca “desburocratizar el Estado, transparentar la gestión, fomentar la digitalización e innovación de la información pública, jerarquizar el empleo público y asegurar la participación ciudadana”. Fue firmada por Macri y el ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, con la presencia de la vicepresidente Gabriela Michetti y del jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Suscribieron el compromiso los gobernadores María Eugenia Vidal (Buenos Aires), Lucía Corpacci (Catamarca), Ricardo Colombi (Corrientes), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Morales (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Juan Manuel Urtubey (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Claudia Ledesma Abdala (Santiago del Estero) y Juan Manzur (Tucumán), y el vicegobernador de Chubut Mariano Arcioni.

El presidente remarcó que un Estado más eficiente en todos los niveles hará “un aporte increíble en la vida diaria de la gente”, que podrá invertir su tiempo y esfuerzo “en crecer, hacer, desarrollar” y no perderlos “en trámites interminables”. “Hay que entender que el Estado no es de aquellos que nos toca gobernar, sino de los ciudadanos, y para eso tenemos que trabajar no solo en información sino en transparencia”, subrayó.

Afirmó que “producto de corrupción de años que hemos sufrido en nuestro país muchos se han enriquecido gracias a eso, pero una enrome cantidad de argentinos todavía no tienen cloacas, agua potable, rutas, escuelas en buenas condiciones”. En ese sentido, sostuvo que los ciudadanos tienen que saber “qué hacemos con cada peso que ingresa en el fisco y que pagan con tanto esfuerzo”.

Señaló que el proceso de modernización que encaró la Nación hace 15 meses en gestiones y tramitaciones públicas le permitió llegar al millón de expedientes electrónicos que representa la utilización de menos tiempo y papel.

El Compromiso también convoca a adherirse a otros poderes del Estado y a los municipios para que en sus respectivas áreas implementen políticas públicas asociadas a la modernización. Mientras tanto, la Nación y las provincias se comprometen a incorporar infraestructura tecnológica, llevar conectividad a todo el país e implementar WIFI público y gratuito.

El acuerdo propone desburocratizar el Estado a través de la simplificación y agilización de los trámites de la ciudadanía, la posibilidad de hacerlos a distancia y lograr la interacción con el Estado mediante un portal unificado. Se desarrollarán sistemas de tramitación electrónica de expedientes y firma digital y se implementarán plataformas en línea, abiertas y accesibles para monitorear las compras y contrataciones.

Otra de las metas es jerarquizar el empleo público mediante la optimización de la carrera administrativa basada en el mérito y las competencias. En este contexto, promueve el ingreso al Estado por concursos públicos y transparentes mediante la implementación del Plan Federal de Capacitación y Desarrollo para los empleados públicos, con foco en la Alta Dirección Pública.

También prevé la elaboración de un plan de acción de políticas de gobierno abierto por provincia, orientados por los procesos de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP) y promover la homogeneización de la información pública. Además, contempla un plan de Inclusión Digital para toda la ciudadanía y la estrategia federal de Ciberseguridad.