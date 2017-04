Macri, optimista con la economía

El presidente, Mauricio Macri, habló ayer sobre el nivel de actividad, la dinámica del empleo y la inflación. Se mostró muy optimista, destacando las comparaciones de los niveles actuales contra el primer semestre del 2016, recorte temporal que muestra mejoras generalizadas.

Macri sostuvo que la economía está creciendo aunque reconoció que “eso no significa que todo el mundo logra percibirlo”. “Hay gente que percibe una Argentina que ha empezado a crecer y otra que no. Es un proceso que lleva su tiempo pero esta es la dirección correcta. Cada día estamos un poquito mejor. La mejora no alcanza a todo el mundo todavía. Hay que ver cómo lograr que el cambio llegué más rápido a todos”, sostuvo.

Además apoyó su idea apelando a los indicadores de empleo de los últimos meses que, aunque muestran caídas en la comparación con el momento previo a su asunción, también reflejan mejoras respecto al primer semestre. “Hace siete meses que se crea empleo. Eso muestra que hemos comenzado a crecer. Hay muchos sectores generando más de lo que se pierde”, dijo en diálogo con Crónica TV.

Por último, se refirió a la inflación, en un momento en el que el IPC del Indec le dio un par de sacudidas, con la aceleración de febrero y marzo: “La inflación viene bajando desde la que teníamos el año pasado. Este año va a estar más abajo que el año pasado y hay que seguir bajando hasta que sea de un dígito como en la enorme mayoría de los países del mundo”.