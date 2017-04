Macri y Carrió en Olivos afinaron detalles de la campaña porteña

Mauricio Macri recibió esta mañana a Elisa Carrió en la residencia presidencial de Olivos, donde acordaron los primeros pasos de la estrategia electoral porteña y discutieron posibles nombres para las listas de Cambiemos. El encuentro se dio después que la diputada confirmara anoche que será candidata en la Ciudad de Buenos Aires.

Los dirigentes acordaron trabajar juntos en Capital y delinearon cómo será su estrategia política hacia adelante, informó la agencia Télam. La reunión fue a solas y, según Carrió, quien busca renovar su banca en el Congreso, “fue muy positiva”.

El primer paso que definieron es que referentes de la Coalición Cívica, como el diputado Fernando Sanchez y la legisladora porteña Paula Oliveto, participen este sábado de un timbreo por la Ciudad junto a funcionarios del Pro. Carrió no irá a la cita por prescripción médica.

La diputada se convirtió una pieza clave en el engranaje electoral del oficialismo en la Ciudad luego de la renuncia de Martín Lousteau a su cargo de embajador en Estados Unidos para competir en los comicios de octubre. El ex ministro de Economía fue un duro escoyo en la carrera de Horacio Rodríguez Larreta a la jefatura de Gobierno (perdió el balotaje por sólo tres puntos).

“Lousteau no sé a qué vino, era Embajador en Estados Unidos y se fue. No tengo nada en contra de Lousteau, pero no me gusta la mezquindad personal”, había soltado ayer Lilita. El líder de ECO cuenta con el apoyo de la conducción de la UCR porteña y busca tejer alianzas con otras fuerzas, pero varios referentes del partido a nivel nacional, como Ernesto Sanz, dieron su apoyo a la postulación de la referente de la Coalición Cívica.

Sin embargo, la definición de llevar a Carrió en las listas de Capital no llega sin costos. Anoche en un programa de TN, la legisladora disparó contra María Eugenia Vidal: dijo que no la quiere para competir en Provincia y que “quiere a alguien menos conocido”. También denunció denunció “ser perseguida por sectores internos de Cambiemos”, entre los que incluyó al ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo y al asesor Jaime Durán Barba.

“Maria Eugenia Vidal y Durán Barba prefieren un candidato más desconocido. Están seguros de que con ella ganan”, explicó ayer.

Ahora que aceptó ser la candidata de Cambiemos en la Ciudad, Carrió busca nutrir de integrantes de la Coalición Cívica las listas y así se lo plateó esta mañana al Presidente. Además, los dirigentes hablaron de la necesidad de cerrár filas y blindar a la flamante candidata ante las acusaciones, en un contexto marcado por el fuerte enfrentamiento que mantiene con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.

Sin ir más lejos, pocos días atrás el Macri mostró su respaldo a la diputada luego de que la Cámara Federal porteña decidiera reabrir una causa por presunto enriquecimiento ilícito tras determinar la nulidad del archivo del expediente que había sido dictado por el juez federal Daniel Rafecas a fines del año pasado. “Quiero dejar claro mi respaldo a la Dra. Carrió frente a las denuncias judiciales que se le han hecho. Conozco la honradez de Elisa Carrió y su calidad moral. Confío plenamente en ella”, había escrito el lunes Macri en las redes sociales.

Con Larreta

Terminada la reunión con el Presidente, Carrió conversó unos 15 minutos con el jefe de Gobierno porteño, con el mismo propósito de acordar la estrategia para la campaña de caras a octubre.

“Qué orgullo trabajar en equipo junto a @elisacarrió en la Ciudad y seguir consolidando el cambio que lidera @mauriciomacri!”, escribió en su cuenta de Twitter Rodríguez Larreta cuando terminó el encuentro con la diputada, acompañado por una “selfie” que se sacó en primer plano junto a ella.

Un rato antes, Carrió había subido a la misma red social su foto “junto al Presidente Mauricio Macri”, según posteó, también con una foto de esta mañana.