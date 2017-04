Los gremios no aceptaron la propuesta de Vidal

Los gremios docentes bonaerenses afirmaron ayer que el gobierno de María Eugenia Vidal no tiene interés en resolver el conflicto salarial del sector y que apunta a eliminar las paritarias ofreciendo un acuerdo con vigencia hasta 2019. Por otro lado, señalaron que las proyecciones salariales que difundió el gobierno parten del supuesto de que todos los docentes tienen doble cargo, y que si se considera la situación de un trabajador con un solo cargo el básico pasaría a ser –con el aumento ofrecido– de $11.761 y no de $19.220. Pese a las críticas, los funcionarios de la provincia consideraron que hubo un avance en la negociación y aseguraron que no quieren “eliminar ni pulverizar la paritaria”. De todas maneras, en el gobierno bonaerense creen que el conflicto no se resolverá antes de que se realicen las elecciones en Suteba.

Mirta Petrocini, presidenta de la FEB, sostuvo que la propuesta de acuerdo educativo planteada el lunes “esconde un claro intento por eliminar la paritaria para el sector y avanzar sobre el Estatuto del Docente”.

En la última reunión con los docentes, el gabinete de Vidal ofreció un aumento salarial del 20% en cuatro cuotas para este año, y un aumento equivalente a la inflación más el 10% de esa inflación para el 2018 y 2019. Estos incrementos se verían reforzados con una suma anual atada al cumplimiento de las metas de reducción del ausentismo.

Petrocini denunció que “una gran parte de la propuesta está basada en el presentismo, que no solamente limita el pleno ejercicio de un derecho, sino que se supedita a proyecciones anuales y no a números reales”. “En primer lugar, el presentismo que propone la provincia es no remunerativo, es decir que no va al básico y no lo reciben los jubilados; en segundo lugar, se abonará de acuerdo con la disminución interanual de la masa salarial en suplencias, siempre que esa reducción sea de al menos el 10%”, explicó Petrocini.

La reunión del lunes, que fue la número 11, pasó a cuarto intermedio y los gremios docentes quedaron a la espera de ser llamados a una nueva reunión. “Esperamos que nos convoquen esta semana y, si no eso sucede, ya estamos con el mandato de nuestros compañeros para la continuidad de las medidas de fuerza” advirtió la secretaria gremial de Suteba, María Laura Torre.

Pese al rechazo de los gremios a la propuesta, el gobierno bonaerense se mostró optimista. Consideró que la decisión de los gremios de no convocar inmediatamente a un paro representa una mejora en el clima de las negociaciones aunque eso no signifique que el acuerdo esté cerca.

El secretario general de la Udocba, Miguel Angel Díaz, consideró que el gobierno bonaerense puede emitir de un momento a otro un decreto para cerrar la negociación paritaria. Sin embargo, funcionarios consultados por El Economista descaratron por completo esa posibilidad porque implicaría mostrar al Gobierno con poco predisposición al diálogo y, además, tampoco aseguraría cerrar el conflicto. Díaz se quejó de que la propuesta de aumento pasara de 19 puntos a 20 y la compensación por lo perdido en 2016 de una suma fija de $500 a $750. Respecto al ítem del presentismo, Díaz introdujo una mirada de género. Dijo que el 90% de los trabajadores de la educación son mujeres, que tienen “una carga extra” vinculada a las tareas domésticas. “Si vamos a ser serios para hablar de ausentismo hay que tener en cuenta las particularidades y recordar que son ellos (los funcionarios del gobierno) los que autorizan esas faltas”, dijo, refiriéndose a la falta de políticas para que las mujeres trabajadoras se encuentren en la misma situación que los varones.