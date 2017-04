Los 10 principios para liderar la próxima Revolución Industrial

El robótica, la Inteligencia Artificial, la fabricación digital, la Internet de las cosas, data analytics y blockchain son algunos de los campos que forman parte de la nueva ola tecnológica y representan la próxima Revolución Industrial. ¿Cómo preparar el modelo de negocios de una empresa, cualesquiera sea su tamaño y ser parte de esta nueva era? Un nuevo informe realizado por PwC Strategy&, llamado “A Guide to Leading the Next Industrial Revolution”, ayuda a los ejecutivos a navegar las diferentes oportunidades y al mismo tiempo las incertidumbres que se presentan en este prometedor escenario.

Definir una estrategia

Repensar el modelo de negocios. Aceptar que la disrupción es clave para sobrevivir en esta era de transformaciones. Las compañías que responden tardíamente al cambio perderán ante aquellas que readapten el negocio y aprovechen las oportunidades.

Construir la estrategia alrededor de plataformas. En el pasado la cadena de valor era esencial para el sistema industrial. Hoy, son las plataformas las que controlan y pueden definir el rumbo del negocio, dándole forma al futuro de la industria.

Diseñar para los clientes. La nueva infraestructura es una red de conexiones entre personas. Productores y consumidores están cada vez más conectados.

Según Ariel Fleichman, socio de PwC Strategy&, “en un mundo tan desafiado por la velocidad del cambio y la disrupción, es clave construir bases sólidas sobre los elementos que no van a cambiar y que permanecen, ya sea la lealtad de un cliente, la entrega de un buen servicio y mediato. En este sentido, la tecnología ayuda a potenciar estos elementos”.

Las nuevas prácticas

Mejorar el ingenio tecnológico. Vivimos en un mundo programable donde el software es clave para la competitividad. En los próximos años las compañías serán desafiadas y deberán mejorar su ingenio tecnológico.

Innovar de forma rápida y abierta. La innovación irá de la mano del liderazgo en la próxima revolución industrial. Muchas compañías buscarán reemplazar viejos productos y prácticas por nuevos y redefinir así el modelo de negocios.

Aprovechar mejor los datos. El incremento de datos en tiempo real otorga a las compañías nuevos conocimientos. El desafío se encuentra en el uso de los resultados analíticos para reconocer importantes patrones que favorecen la toma de decisiones y el performance sobre la marcha.

Adoptar modelos de financiación innovadores. Con la expansión de Internet industrial, la habilidad de financiar grandes proyectos permanecerá como una de las capacidades característica de los servicios industriales.

Por un mundo mejor