Lorenzetti denunció a Carrió

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, intimó nuevamente a la diputada nacional de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, por las denuncias que la legisladora realizó en su contra. Al igual que la última oportunidad, la avanzada fue mediante una carta documento -y demanda incluida- que la CC ARI no tardó en cuestionar.

Como respuesta a la anterior carta documento, Carrió envió al Congreso un proyecto de juicio político contra el titular del Máximo Tribunal. A lo que Lorenzetti respondió: “Desde el mes de enero del año 2015 he sido víctima de difamaciones reiteradas por parte de su persona, sin causa alguna. Usted persiste en esa actitud difamatoria, pese a que tiene pleno conocimiento del rechazo de sus denuncias en sede judicial”. De esta manera, el juez inició una acción de responsabilidad civil por daños y agregó: “ El país espera de nosotros un comportamiento responsable y no una guerra política que usted ha iniciado, en la cual no participaré”.

Desde la Coalición Cívica defendieron a su referente al sostener que no necesitan “cartas de Lorenzetti, lo que queremos es que muestre sus declaraciones juradas”. Carrió enfrenta una denuncia por enriquecimiento ilícito, y según la diputada, es impulsada por el presidente de la Corte. “Nuestro país no requiere intercambios epistolares. Lo que necesita son jueces probos, independientes y sin patrimonio oculto”, agregó la CC-ARI en un comunicado. En su carta, Lorenzetti había asegurado que Lilita “pretende que los jueces no investiguen su patrimonio, ya que es evidente que su último ataque pretende que yo incida sobre la decisión de jueces de grado, lo que me está prohibido”.