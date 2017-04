La inflación global, sin apuro

La economía mundial está mejorando gradualmente. La tasa de crecimiento global será algo mayor en los próximos años aunque no cabe esperar ningún avance muy significativo. Por otra parte, la tasa de inflación también será tan solo un poco más alta que la de los últimos años.

El mundo estuvo coqueteando con la deflación como consecuencia del exceso de oferta en casi todos los mercados y una demanda débil que no logró recuperarse luego de la crisis financiera de 2008. Había capacidad para producir más de casi todos los bienes. A eso se sumó la caída abrupta del precio del petróleo. Frente a ese escenario los bancos centrales inyectaron dinero y sus políticas monetarias expansivas alejaron el fantasma de la deflación y de la recesión en muchas economías desarrolladas.

En ese marco, el acuerdo logrado en la OPEP para sostener el precio del petróleo fue clave para que los índices de inflación comenzasen a subir. En febrero de 2016 el barril estaba en US$ 26 y desde diciembre está oscilando entre US$ 48 y US$ 54 y esa suba fue decisiva para que los índices de inflación se acercasen a las metas de inflación de 2% que tienen tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo (BCE).

Pero la suba en la tasa de inflación no es un proceso continuo. Se suponía que se aceleraría fuerte luego del triunfo de Trump pero, en las últimas semanas, volvieron a hacerse presentes los factores que llevan a una baja tasa de inflación en el mundo. En primer lugar, la insuficiente demanda frente a la posibilidad de producir más de casi todo. En la medida que baje el desempleo, como ya ocurre en Estados Unidos, y la demanda suba, la presión sobre los precios se hará sentir, pero todavía falta. Mientras tanto, la economía global seguirá teniendo un año favorable con más crecimiento y sin riesgos de deflación ni de aceleración inflacionaria.