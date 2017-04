La compra de dólares será gradual, dicen desde el BCRA

La idea de subir las reservas en 5% del PIB que lanzó el BCRA sorpresivamente el martes jugó un rol importante en el mercado del dólar. El billete tuvo una alta volatilidad, algo que le agrada a la entidad comandada por Federico Sturzenegger. Si bien hubo un nuevo salto del dólar mayorista que cerró a $ 15,40, diez centavos arriba del final de ayer, la plaza vivió una sube y baja ya que la cotización llegó a estar en $ 15,50.

“Hubo susto al principio de la rueda, como era de esperar, pero después los inversores hicieron la cuenta de lo que se gana en pesos y todavía no parecería que apostar al dólar sea negocio”, indicaban desde la mesa de dinero de un banco local.

La clave pasará a ser lo que finalmente haga el BCRA con el ritmo de sus compras. Llevar del 10% al 15% la relación reservas/ PIB insumirá compras por US$ 25.000 millones, algo que no se puede hacer de un día para el otro. “Cuando veamos oportunidad compramos. Pero será gradual. Un jugador grande es el Estado cuando liquida lo colocado en el exterior, entonces seguramente esa sea una clara oportunidad para comprar. Pero no necesariamente la única que encontremos. Estamos en proceso de evaluar qué podemos comprar y cuándo”, deslizaba una fuente del BCRA ante El Economista.

El giro del BCRA, entonces, parecería que será con el tan mentado gradualismo. Por lo pronto, hay alrededor de US$ 11.000 millones de colocaciones del Tesoro y las provincias depositados. Claramente ese monto será captado, en dosis, por el BCRA. Pero así y todo, quedará un remanente importante a conseguir. Si bien no dijeron explícitamente el plazo para llegar al 15% de reservas, se cree que tardarán unos doce meses. “No llegaremos a ese número este año. Faltarán más meses para lograrlo”, acotaba el funcionario de Reconquista 266, sin dar demasiadas pistas. En las mesas de los bancos estiman que para llegar a los US$ 25.000 millones tendrán que esperar a que el Tesoro se vuelve a endeudar el año que viene. Recién ahí llegarían a ese monto.

Según Elypsis, la consultora de Eduardo Levy Yeyati, el Gobierno se enfrenta a un cuatrilema de objetivos contrapuestos entre sí (inflación, déficit fiscal, crecimiento y tipo de cambio). Específicamente, el reciente endurecimiento de la política monetaria frente a la escalada de precios observada en el primer trimestre presionaba sobre los objetivos de tipo de cambio y crecimiento, ante una expansión fiscal que ya se encuentra a pleno.

“En este sentido, la nueva política del BCRA alivia los vértices del cuatrilema, favoreciendo el objetivo de tipo de cambio con efectos mínimos sobre el objetivo inflacionario. El costo se refleja en la libre flotación del tipo de cambio que, si bien el BCRA aclaró la voluntad de mantener, creemos que se verá afectado por las intervenciones compradoras que actuarán como soporte para dólar durante los próximos meses”, alertó.

Alerta la consultora que en base este escenario, mantienen su proyección de tipo de cambio en $ 17,4 para fin de 2017, “con un balance de riesgos que alivia su sesgo hacia mayor apreciación a corto plazo y menor crecimiento en el año”.