La Anses lanzó el programa nacional de Ventanilla Única

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) lanzó hoy desde la provincia de Jujuy el programa nacional de Ventanilla Única durante un acto que contó con la asistencia de ministros y altos funcionarios del Gobierno nacional. El secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, destacó que con esta iniciativa el Gobierno busca “simplificar, agilizar y facilitar” los trámites de los ciudadanos en todo el país.

“Ventanilla Única ofrece la posibilidad de resolver diferentes cuestiones, como obtener el DNI, solicitar una prestación de Anses o tramitar la Asignación Universal por Hijo, todo en un mismo lugar y con atención especializada de agentes de los diferentes organismos que participan”, puntualizó. “Es un sistema accesible, moderno y eficiente, que reduce los tiempos en beneficio de la gente”, subrayó.

De Andreis participó esta mañana del lanzamiento del programa en la sede habilitada en la ciudad de San Salvador de Jujuy, junto al gobernador Gerardo Morales y el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso. Allí, inauguraron la primera Oficina Nacional de Atención Integral para implementar esta nueva mecánica de gestión.

También asistieron los ministros de Trabajo, Jorge Triaca, y de Desarrollo Social, Carolina Stanley, el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, y el titular del Plan Belgrano, José Cano, entre otras autoridades.

“La finalidad del programa es colocar al beneficiario en el centro de la escena y que pueda realizar en un solo lugar distintos trámites relacionados con la seguridad social”, explicó el organismo previsional.

A modo de ejemplo, señaló en un documento explicativo que “si una persona va a tramitar una pensión y no le corresponde, podrá gestionar una pensión no contributiva”. “O si quiere solicitar una prestación a la Anses y no tiene el documento, en vez de dirigirse al RENAPER o al Registro Civil de su localidad, podrá hacer los dos trámites en el momento”, indicó.

La Anses detalló que en la actualidad cuenta con más de 400 oficinas en todo el país y atiende al 53% de las personas que interactúan con el Estado en temas sociales. El objetivo a futuro es reconvertir oficinas existentes en el organismo para que operen bajo la nueva modalidad de ventanilla única.

En ese sentido, De Andreis remarcó que “este es el primer edificio integrado que se abre, pero la idea contempla que este año se abran 10 más en diferentes puntos del país”.

Por su parte, el gobernador Morales afirmó que “es muy importante la apertura de este espacio donde trabajan distintas agencias del Estado integradas y conectadas en una oficina para servir a los vecinos”.

En la misma dirección, Stanley, sostuvo que “esta oficina es una demostración de que este es un Gobierno que escucha a la gente y que se acerca a ella para ayudar a resolver sus necesidades más urgentes”.

En tanto, el titular del Plan Belgrano, José Cano, señaló que el programa de Ventanilla Única “permite el acceso de los ciudadanos a sus derechos sin intermediarios y sin prácticas de clientelismo político”.