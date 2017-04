Hoy, Trump anunciaría megarrecorte impositivo

Un día antes de su reunión bilateral con Mauricio Macri, Donald J. Trump, cada vez más abajo en las encuestas y sin grandes logros en la cercanía del día 100 en la Casa Blanca, sacaría a la cancha una de sus principales promesas de campaña: una amplia rebaja impositiva para familias y, sobre todo, empresas.

Big TAX REFORM AND TAX REDUCTION will be announced next Wednesday.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2017