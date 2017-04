El Gobierno colocó US$ 800 millones de deuda en Letes

El Ministerio de Finanzas, que conduce Luis Caputo, informó que como resultado de la licitación se adjudicaron US$ 400 millones en Letras del Tesoro a 182 días a una tasa nominal anual de 2,86% y US$ 400 millones a 364 días a una tasa nominal anual de 3,28%.

El monto total de las órdenes recibidas para ambos instrumentos alcanzó un valor nominal de US$ 4.497 millones (más de cinco veces el monto licitado), distribuido en US$ 2.550 millones para la Letra a 182 días, con vencimiento el de 2017, y US$ 1.947 millones para la Letra a 364 días, con vencimiento el de 2018. En total, se recibieron 7.471 órdenes de compra.

Debido a que el número ofertado en todas las Letes superó el monto total a adjudicar, se aplicó un factor de prorrateo de 15,69% para la Letra a 182 días y 20,55% para la Letra a 364 días.