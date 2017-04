En marzo la venta ilegal callejera en CABA cayó 71,8% interanual, según la CAC

La CAC relevó durante el mes de marzo 761 puestos de venta ilegal callejera en la ciudad de Buenos Aires, lo que representa una baja de 71,8% en relación a la medición de marzo de 2016 y una disminución de 1,3% en relación a febrero de 2017. La baja registrada estuvo vinculada a la reducción de la venta ilegal en las avenidas Pueyrredón y Avellaneda, de acuerdo al último informe elaborado por el Observatorio de Comercio y Servicios de la Entidad.

Las diez cuadras más afectadas contuvieron al 58,6% del total de puestos ubicados en calles, avenidas y peatonales. Dichas cuadras representaron el 13,3% del total de las cuadras afectadas. Según el informe, esto “sugiere que controlando una pequeña porción de territorio se lograría una reducción significativa de esta actividad ilegal”.

El barrio de Liniers concentró, en total, 334 stands, con una participación de 43,8% en el total detectado en avenidas y calles. La cuadra más perjudicada de toda la ciudad fue avenida José León Suárez al 100, donde se relevaron 99 puestos. El segundo lugar fue para la calle Ibarrola al 7200, con 59 stands.

Los rubros más comercializados fueron Indumentaria y calzado y Alimentos y bebidas, que abarcaron el 27,9% y el 22% del total, respectivamente. El principal centro de comercialización ilegal para esas categorías fue la estación Retiro.

Por otro lado, se registró una baja en las falsificaciones de 3,6% respecto a febrero de 2017 (240 casos), mientras que en comparación a marzo de 2016 hubo una merma de 79,7%. La zona Liniers, avenida Rivadavia y Parque Rivadavia se posicionaron como las principales zonas de venta de productos falsificados. Dentro de Indumentaria y calzado las marcas más afectadas fueron Adidas, Nike y Puma, mientras que en Óptica, fotografía, relojería y joyería, Ray Ban y Rolex fueron las más perjudicadas

En el informe de la Cámara se relevó Av. Avellaneda, Av. Rivadavia, Av. Pueyrredón, Zona Liniers, Zona Once, Av. Corrientes, Perú, Av. Santa Fe, Av. Córdoba, Av. Cabildo, Av. Juramento, Zona Microcentro, 9 de Julio, Av. de Mayo, Av. Callao y Lavalle. Asimismo, la muestra también contempla la Estación Once de Septiembre, Parque Rivadavia, Estación Retiro, Estación Constitución, Plaza de Mayo, Estación Lacroze y Estación Belgrano C.

El relevamiento se llevó a cabo entre el 1° y el 31 de marzo de 2017 mediante un recorrido de observación de los puestos de comercio ilegal instalados en ambas aceras de las mencionadas avenidas, calles, estaciones terminales y plazas.

Gran Buenos Aires y La Plata

La CAC detectó 137 puestos de venta callejera ilegal en las avenidas, calles y peatonales relevadas en el centro de la ciudad de La Plata, lo que representa un aumento del 18,1% respecto al mes anterior. La zona más afectada fue la estación de trenes, con once puestos (8% del total), seguida por la calle 7 al 650.

En la capital bonaerense, el rubro con mayor participación en las calles, avenidas y peatonales fue Indumentaria y calzado (38,3% del total). Óptica, fotografía, relojería y joyería se ubicó en el segundo lugar (30,1%).

En el mismo lapso, el informe dio cuenta de 35 puestos de venta callejera ilegal en Lanús. Este número representa una baja de 10,3% respecto al relevamiento realizado en las mismas calles durante el mes anterior.

El rubro con mayor participación en las calles, avenidas y peatonales del centro comercial lanusense fue Alimentos y bebidas, que representó un 27% de los rubros observados. Por su parte, Indumentaria y calzado ocupó el segundo lugar, con el 21,6% del total.

Por su parte, en las áreas relevadas de Moreno se observó una suba de puestos de venta ilegal callejera que alcanzó el 8,5% en relación al mes previo, mientras que en Florencio Varela se vio una reducción del 3,8%.