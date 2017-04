El Gobierno colocó deuda por US$ 4260 millones en bonos y letes

El Ministerio de Finanzas colocó hoy US$ 2.500 millones en letras del tesoro, ante ofertas que resultaron más del doble que la cantidad de títulos adjudicados, y otros US$ 1.760 millones en bonos. Desde la cartera que conduce Luis Caputo, expresaron que con lo conseguido “se pagará el lunes parte de los 6.938 millones que vencen de Bonar 2017, por lo que se cancelarán 5.178 millones de deuda”.

El Gobierno recibió ofertas por US$ 6191 millones para las letes, más del doble de los US$ 2500 millones que, como tenía previsto, adjudicó para refinanciar el 100% de los vencimientos de este mes de esos instrumentos.

Como estaba previsto, se colocaron US$ 500 millones en Letras a 88 días (con vencimiento el 14 de abril), a una tasa nominal anual del 2,60%; US$ 750 millones a 179 días (con vencimiento el 13 de octubre) al 2,90%; US$ 750 millones a 270 días (con vencimiento el 12 de enero) al 3,17% y US$ 500 millones a 375 días (con vencimiento el 27 de abril de 2018) al 3,35%.

Además, el monto total de las órdenes recibidas en la licitación de Bonos del Tesoro alcanzó un valor nominal de US$ 1.918 millones y se adjudicaron US$ 1.760 millones, distribuidos en 88 millones para el Bonar 2025 con rendimiento de 5,75%, y 872 millones para los Bonar 2037, con una tasa de 7,625% anual.