El BCRA llama a licitación de Lebac para mañana

El BCRA informó un nuevo llamado a licitación de “Letras del Banco Central de la República Argentina Segmento Interno (Lebac “Segmento Interno”) en pesos” a 28, 63, 91, 154, 210 y 273 días. La apertura de la licitación será a las 12 horas y las posturas se aceptarán hasta las 15.

Luego del aumento de 150 puntos de la tasa de política monetaria hasta llegar a 26,25% que realizó el Central la semana pasada tras conocerse los datos de inflación de marzo, toda la atención está puesta en lo que pueda ocurrir mañana con las Lebac. El mercado espera que la tasa de las Letras del BCRA (hoy ubicada en 22,25%) aumente hasta casi 24%, en sintonía con el valor al que se está negociando en el mercado secundario.

La CEO de Portfolio Personal, Paula Premrou, señaló que “si consideramos el objetivo de querer mantener la tasa real positiva, es necesario un aumento, ya que en esta viene ubicándose por debajo de la inflación”. “Además, podemos apoyar nuestra proyección sobre el accionar del Central en el mercado secundario. Hace ya algún tiempo que vemos al BCRA presionando sobre la tasa, llevándola hasta rendir cerca del 24% anual”, agregó.

Para la licitación de Lebac “Segmento Interno” en pesos el BCRA ha establecido dos tramos, uno competitivo y otro no competitivo. El tramo competitivo está destinado a las ofertas, realizadas en una o varias presentaciones, por un importe igual o superior a VN $ 1.000.000, mientras que para importes menores a VN $ 1.000.000 las ofertas deberán dirigirse al tramo no competitivo, ya sea que se trate de personas físicas o jurídicas. No obstante, para los importes comprendidos entre VN $ 1.000.000 y VN $ 50.000.000, todas las contrapartes podrán optar por canalizar su oferta por el tramo competitivo (ofertando precio) o por el no competitivo (al precio que resulte del corte).

Asimismo, la postura mínima de las ofertas para el tramo competitivo de estas especies se ha establecido en VN 1.000.000, en tanto que para el tramo no competitivo se ha fijado en VN 10.000 para personas jurídicas y VN 1.000 para personas físicas. Los respectivos múltiplos se han establecido en VN 100.000, VN 1.000 y VN 1.000.