Dubai busca expandir las relaciones comerciales con Argentina

La Cámara de Comercio e Industria de Dubái liderará durante esta semana una misión comercial a Latinoamérica como parte del Global Business Forum, que la llevará a Argentina, Brasil y Paraguay. Entre sus objetivos, está la profundización de las relaciones económicas entre Latinoamérica y Dubái, como así también la promoción de los Emiratos como un destino atractivo para las inversiones y el comercio.

La delegación comprende a líderes de los Emiratos Árabes Unidos, inversores, dignatarios y funcionarios oficiales. Los delegados se reunirán con los representantes de los sectores públicos y privados de cada país para discutir sinergias entre Latinoamérica y Dubái y explorar nuevas oportunidades en varios sectores prioritarios, como logística, agronegocios, manufactura, energías renovables y turismo.

Actualmente, la Cámara de Comercio e Industria de Dubái es una de las cámaras más grandes a nivel mundial en términos de cantidad de miembros, en tanto que cuenta con más de 200.000 empresas registradas.

“Somos optimistas sobre nuestra misión comercial a Latinoamérica, donde Argentina es uno de los socios comerciales más importantes. Nuestro intercambio registrado en términos logísticos supera los US$ 240 millones en 2016″, dijo Majid Al Ghurair, director de la Cámara. “Nuestra intención en esta misión comercial es el intercambio de ideas y el incremento de nuestro ya potente vínculo de cooperación entre ambas regiones tras encontrar nuevos caminos para el desarrollo de los negocios. Argentina es un país con inmensas oportunidades para los negocios de Dubái”, agregó.

Mañana la delegación se reunirá en Buenos Aires con la vicepresidenta Gabriela Michetti, la canciller Susana Malcorra y el ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile. También participarán del encuentro Mohammed Saeed Alkaabi, encargado de asuntos del exterior de la embajada de Dubái en Argentina; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta; el presidente de la Agencia de Comercio e Inversión de Argentina, Juan Procaccini; el presidente de la CAC, Jorge Luis Di Fiori.

Durante el evento, los enviados anunciarán la iniciativa de mejorar las relaciones bilaterales entre los Emiratos y Latinoamérica. Además, promoverán el Global Business Forum, que tiene como principal objetivo el de explorar oportunidades mutuas y soporte a las compañías provenientes de Dubái a los mercados locales, y atraer más empresas desde el continente americano hacia los Emiratos Árabes Unidos.

Desde la Cámara, aseguran que los principales sectores que generarán oportunidades de negocios entre aquel país y Argentina son logística, energías renovables, turismo, agro, manufactura y minería.

Según informaron en un comunicado desde la entidad, en el sector de logística “las oportunidades de infraestructura en transporte propuesta exceden los US$ 83.000 millones. Incluyen rutas (US$ 48.000 millones), trenes de carga (US$ 15.000 millones), trenes de pasajeros (US$ 13.000 millones), aeropuertos y puertos (US$ 3.000 millones), entre otras áreas. Las oportunidades en inversiones públicas y privadas están valuadas en US$ 60.000 millones y abarcan agua y sanidad (US$ 22.000 millones), irrigación (US$ 18.000 millones), educación (US$ 16.000 millones) y salud (US$ 4.000 millones)”.

En cuanto al área de energías, expusieron que existen oportunidades “por alrededor de US$ 38.000 millones en relación a energías renovables (US$ 15.000 millones), hidroeléctricas (US$ 10.000 millones), térmicas (US$ 5.000 millones), red eléctrica (US$ 5.000 millones) y nuclear (US$ 3.000 millones)”.

Respecto del turismo, plantearon oportunidades por “más de US$ 1.000 millones de inversión: en la región de Cuyo US$ 21.000 millones, en la Patagonia (US$ 17.000 millones) y en el norte US$ 17.000 millones”.

Dentro de los negocios agropecuarios, consideraron que “los segmentos más atractivos son los forestales y los de procesamiento alimentario. Las oportunidades de inversión en este sector superan los US$ 2.000 millones”.

Finalmente, explicaron que “el sector minero ofrece un atractivo por más de US$ 30.000 millones en extracción y procesamiento de diferentes minerales (litio, oro, plata, cobre, potasio). En materia de distribución geográfica, la región de la Patagonia ofrece 16 proyectos, la del norte 15 y la región de Cuyo otros 13”.