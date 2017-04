Dietrich prometió invertir US$ 33.270 M (pero pidió paciencia)

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, destacó ayer, en un encuentro de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que congregó a los principales hombres de negocios del país, que la inversión prevista para el período 2016-2019 en obras de vialidad, transporte urbano, ferrocarriles de carga, aéreo y puertos es de nada menos que de US$ 33.270 millones (y US$ 8.000 vendrán desde el sector privado).

En el encuentro, cuyo lema fue “Infraestructura del Transporte y Costos Logísticos: Los Desafíos para Crecer”, Dietrich afirmó que desde el Ministerio llevan adelante un programa de obras “con una visión multimodal y federal” y se refirió al estado de la infraestructura en el país: “El riesgo de abrumarse es enorme porque es un desastre. Sí, es la herencia, si no entendemos claramente de dónde venimos y que somos todos responsables de esto no vamos a entender el desafío que tenemos”, dijo. “Es una catástrofe”, en una intervención enérgica que duró más de 30 minutos.

Asimismo, fue muy crítico con el kirchnerismo. “Son delincuentes, siguen mintiendo y no hicieron las cosas que dicen que hicieron. Además de todo lo que se robaron, lo que hicieron lo hicieron mal”, dijo “Guillo”, como pidió que lo llamen. Apuntó contra Julio de Vido (lo acusó de mentiroso) y contra Daniel Scioli: “En los accesos a puertos no invirtieron ni un peso. Scioli no hizo nada. La obra que pensaban hacer en el puerto de La Plata estaba mal planificada y actualmente el intendente Mario Secco no nos deja entrar para hacerlo bien”, bramó Dietrich.

En una nota más positiva, Dietrich mencionó los brotes verdes ligados a las obras que está encarando (records en asfalto y cemento en marzo), el acortamiento de los plazos licitatorios (pasaron de casi un año a 100 días) y cotejó los planes actuales contra lo que se hecho hasta aquí.

Luego de su participación, compartió una mesa con varios empresarios, que compartieron su parecer sobre el estado de la infraestructura en el país. Si bien destacaron que el Gobierno hay puesto el tema sobre el tapete, reconocen que los costos siguen siendo muy elevados.

Audiencia en mayo

Por la tarde, Dietrich sostuvo que, si bien aún no hay fecha definida, para fines de mayo podría realizarse la segunda audiencia pública para la adjudicación de nuevas rutas aéreas de cabotaje, regionales e internacionales y confirmó que la empresa Norwegian presentó una carpeta para comenzar a operar en nuestro país.

“Hemos logrado concretar una primera audiencia pública en diciembre último después de más de una década y desde entonces hay tres aerolíneas que están en condiciones de operar esas nuevas rutas, una de hecho lo está haciendo, Andes y las otras, American Jet y Alas del Sur lo harán en el corto plazo”, detalló Dietrich.

Dijo además que “quedan pendientes dos presentaciones, una de Flybondi, que estimo que esta semana estaba presentando los papeles que se les había requerido para cumplir con los requisitos y Avian, de Avianca, que está a la espera de la conclusión de los trámites que tienen que ver con la situación de ética pública que nos encomendó el presidente (Mauricio) Macri”. Agregó que “una vez que eso esté resuelto, seguramente comenzarán a operar”.