Caputo participará de las Reuniones de Primavera del Banco Mundial y el FMI

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, viajará esta semana a Estados Unidos para participar de las Reuniones de Primavera 2017 del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en Washington. Además, el miércoles por la mañana mantendrá un encuentro con los miembros de Americas Society and Council of the Americas en Nueva York.

El Ministro participará el jueves, en su calidad de gobernador ante el Banco Mundial, en el Panel “Infraestructura: Nuevo Motor de Crecimiento de América Latina y el Caribe” donde se abordarán los mecanismos para sentar las bases de la recuperación económica e impulsar el crecimiento.

El panel también estará integrado por el ministro de Planificación brasileño, Dyogo Oliveira; el presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional de Colombia, Clemente Del Valle; el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Jorge Familiar; y la directora gerente del Banco, Kristalina Georgieva.

En la misma dirección, el jueves el jefe de Gabinete, Pablo Quirno, formará parte del Global Infrastructure Facility (GIF) Advisory Council Meeting, participando del panel “Country Infrastructure Program. Focus on Latin America” (“Programa de Infraestructura del País. Enfocado en América Latina”). Quirno también integrará el Paris Forum junto al secretario de Finanzas, Santiago Bausili.

Asimismo, el jueves por la tarde, el titular de la cartera de Finanzas mantendrá un encuentro bilateral con el vicepresidente de GE, John G. Rice. También asistirá a una recepción en la Embajada Argentina en el marco del Día Mundial del Malbec junto a Pablo Quirno, Santiago Bausili y el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, Martín Soto.

Por otra parte, el viernes, el equipo del Ministerio de Finanzas mantendrá una reunión bilateral con el presidente del Banco Mundial, Jim Kim. Asimismo, Caputo mantendrá una reunión de trabajo con el presidente de Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura (FIDA), Gilbert Huongbo.