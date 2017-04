Cambiemos se juega por Bullrich en PBA

La oferta electoral para la provincia de Buenos Aires comienza a definirse. Aún falta conocer la decisión más esperada que es la de Cristina Kirchner pero en el resto de las fuerzas se van despejando las incógnitas. En el caso del oficialismo, se definió que Lilita Carrió será candidata en la Capital. Mauricio Macri, ni María Eugenia Vidal ni los intendentes de Cambiemos la querían compitiendo en la provincia. La estrategia de darle centralidad a Vidal y hacer hincapié en la agenda bonaerense no era compatible con Carrió que tiene una imagen muy definida y peleas que le son propias. Una de ellas es con Jorge Macri a quien logró sacar de la carrera electoral de este año.

Sin primos ni figuras conflictivas, la candidatura a primer senador por la provincia de Buenos Aires, que será el cargo políticamente más relevante que estará en disputa este año, será para el ministro de Educación, Esteban Bullrich. En Cambiemos, antes de definir un nombre, parecen haber definido un perfil. Se parte de la base de que en las elecciones a mitad de un mandato presidencial el principal determinante del voto es la evaluación de la gestión de gobierno, y por lo tanto, pesa poco el atractivo que pueda tener un candidato.

Parafraseando al kirchnerismo, el macrismo podría decir que “el candidato es el proyecto”. Un ministro, que antes lo fue en la CABA y con varios años en el PRO, aun cuando se haya acercado al espacio a la par de Ricardo López Murphy, es un candidato adecuado para defender lo hecho hasta ahora por el Gobierno incluso en el conflicto con los docentes que lo involucra directamente. Bullrich siempre estuvo en la lista corta de aspirantes y Vidal lo tuvo en cuenta por expreso pedido de Horacio Rodríguez Larreta. Las deserciones de sus potenciales competidores le allanaron el camino y si bien Macri dijo en su momento que no se desprendería de un excelente ministro por una candidatura, el escenario cambió.

A Bullrich probablemente lo secundará Gladys González que dejó su banca en Diputados para ponerse al frente de la Acumar. Carolina Stanley, a la que a veces se menciona para ese lugar, no tiene domicilio en la provincia de Buenos Aires y tampoco tiene interés en ser candidata. De quien mucho se habló como probable integrante de la oferta electoral del oficialismo es de Facundo Manes. En una reunión reciente, Vidal y Federico Salvai le reiteraron que ven con buenos ojos su candidatura.

Manes ocuparía uno de los primeros lugares en la lista de diputados nacionales y pretende hacerlo como representante de todo Cambiemos y no de uno de los partidos que lo integran pese a su identificación con el radicalismo. Precisamente, esa fuerza aspira ubicar tres candidatos a diputados entre los doce primeros lugares que son los que podría llegar a obtener Cambiemos.

Pero no sólo avanzan las definiciones en el oficialismo sino también en el Frente Renovador. Todo indica que irá por todo y los candidatos al Senado serán Sergio Massa y Margarita Stolbizer. Es una alianza que tiene beneficios mutuos y por lo tanto no hay razones objetivas para que se fracture y no llegue a oficializarse, como exige el calendario electoral, el 14 de junio.

Queda finalmente conocer la definición de Cristina a partir de la cual se ordenarán el resto de los actores del peronismo. Pero si se decide competir, es difícil que alguien se anime a enfrentarla en primarias. Entre los que creen que se postulará, destacan que se está moviendo como una candidata fijando casi todos los días posiciones sobre los temas de la actualidad política. Pero los que no la ven compitiendo advierten que es la única figura de la oposición que no necesita ser candidata en 2017 para conservar su vigencia en 2019, y por lo tanto, no tendría sentido tomar un riesgo ahora dado que una derrota, sí la dejaría fuera de carrera para dentro de dos años.