El BCRA mantendrá tasas y vaticinará otro mes inflacionario

Después de la fuerte suba de tasas de 150 puntos básicos que aplicó el BCRA el 11 de abril pasado, no habrá novedades en la reunión de Política Monetaria que se realizará mañana. No tocarán la tasa de pases, que está en 26,25%, pero van a advertir acerca de la inflación de abril que, según estimaciones propias del Central, superará el 2%. Esto reforzará la idea en el BCRA de que tienen que mantener firmeza en la lucha contra la inflación para llegar a la meta del 17%, algo muy complicado.

Por lo pronto, la visión en el BCRA no cambió en los últimos días. Siguen defendiendo a rajatabla la política de endurecimiento monetario. Creen que el tan ansiado alivio llegará en mayo, cuando los precios marquen una clara tendencia a la baja. Pero eso podría sentenciar la meta ya que la inflación debería ser inferior al 1% hasta fin de año. Algo difícil de imaginar.

Todavía la mesa chica de la entidad que acompaña a Federico Sturzenegger en esta cruzada: léase Lucas Llach, Demian Reidel y Mariano Flores Vidal, son los que creen que la meta “es cumplible”. Serán como los directores técnicos que mantienen la esperanza hasta el último minuto con un agónico gol. Se verá cómo termina el partido.

“Sospechamos que, a pesar del rigor de su discurso antiinflacionario, Sturzenegger no va a subir las tasas de interés mucho más allá del actual nivel. La tozudez con que defiende el objetivo inalcanzable del 17% probablemente apunte a mantener contenidas las expectativas inflacionarias, uno de los canales de transmisión de la política monetaria”, señala el economista Federico Muñoz.

Pero duda que el titular del BCRA se arriesgue a abortar la reactivación en ciernes subiendo la tasa de las Lebac hasta el nivel necesario (no menor al 30%) para asegurar una abrupta desinflación. “Sturzenegger no deja de ser un cuadro de Cambiemos y no puede ignorar que, si el consumo se mantiene deprimido, el oficialismo se arriesga a una derrota en las elecciones de octubre. Que el BCRA sea independiente (es decir, que no acate órdenes del Poder Ejecutivo), no significa que sea neutral en el plano político, ni indiferente al resultado electoral”, arriesga.

Por lo pronto, en la última licitación, el BCRA elevó la tasa de las Lebac al 24,25% y aumentó el incentivo para lo que se conoce como carry trade, la estrategia inversora que consiste en obtener financiamiento barato en una moneda (el dólar) para conseguir altos rendimientos en otra moneda (pesos). Esa película parece que se va a mantener y el Central podría seguir utilizando al mercado de Lebac como incentivo antiinflacionario.