Argentina tiene rojo de US$ 14.179 M con top-10

Según las últimas cifras del Banco Mundial (BM), las economías más grandes del mundo (en orden) son Estados Unidos (US$ 18 billones), China (US$ 11 billones), Japón (US$ 4,3 billones), Alemania (US$ 3,3 billones), Reino Unido (US$ 2,8 billones), Francia (US$ 2,4 billones), la India (US$ 2 billones), Italia (US$ 1,8 billones), Brasil (US$ 1,8 billones) y Canadá (US$ 1,5 billones).

Si entrecruzamos esos datos con los del Indec observamos que Argentina tiene déficits comerciales con 7 de las economías del top-10 global: todas menos Reino Unido, India y Canadá. Según el Indec, en 2016, el rojo comercial con Estados Unidos fue de US$ 2.528 millones; con China fue de US$ 6.043 millones; con Japón, de US$ 292 millones; con Alemania, fue de US$ 1.780 millones; con Francia, de US$ 1.082 millones; con Italia, de US$ 433 millones y con Brasil, de nada menos que US$ 4.563 millones. Sumado, el rojo asciende nada menos que a US$ 16.721 millones.

Mientras tanto, el saldo favorable con Reino Unido es de US$ 225 millones; con India, de US$ 1.514 M y con Canadá, de US$ 803 millones. En total, US$ 2.542 millones y, así, el neto con el top-10 global es de US$ 14.179 millones.

“Argentina tiene déficit comercial bilateral con todas las economías grandes del paneta, los que compensa con superávits con las economías más pequeñas o medianas”, dice Marcelo Elizondo desde DNI. Un caso es el del Magreb (Marruecos, Túnez y Algeria) y Egipto, región con la cual Argentina tuvo un saldo favorable de US$ 3.350 millones en 2016.