Alivio: Macron se impuso y es favorito para el balotaje

No hubo cisnes negros ni grandes sorpresas de último minuto. Las encuestas no fallaron. Ayer, los franceses decidieron que Emmanuel Macron y Marine Le Pen diriman la sucesión de François Hollande en el balotaje del próximo domingo 7 de mayo. Era la hipótesis más fuerte desde que François Fillon, favorito en los albores de la carrera, empezara a resignar puntos tras una seguidilla de escándalos.

Con el 89% del escrutinio realizado, Macron obtenía 7.916.872 votos (23,50%); Le Pen conseguía 7.438.169 (22,08%); Fillon reunía 6.652.417 (19,75%); Jean-Luc Mélenchon juntaba 6.550.211 (19,45%) y Benoît Hamon sumaba apenas 2.088.161 (6,2%). La abstención ascendió a 9.680.289, ligeramente por encima del 20% de los más de 44 millones de inscriptos. Además, más de 600.000 franceses votaron en blanco.

Las declaraciones de Fillon y el socialista Hamon en favor de Macron (Mélenchon no tomó partido) ilusionan a algunos con que se repitan los números del duelo de Jacques Chirac y Jean-Marie Le Pen allá por 2002. Vale recordar que, en aquel entonces, Chirac se impuso por 82% de los sufragios.



Más que los pedidos de los candidatos que quedaron en el camino, primaron los altos índices de rechazo que tenía el líder y alma mater del Frente Nacional (FN). Hoy, la imagen es similar y será, aseguran las encuestas, muy difícil, sino imposible, que Le Pen perfore el 50%+1 que necesita para conquistar el Palacio del Elíseo. Para eso se crearon, precisamente, los balotajes: para castigar y evitar que accedan al poder los partidos o candidatos que, aun siendo muy populares, tienen más enemigos que amigos.

Sin embargo, la sociedad gala (y el mundo) han cambiado desde entonces y ayer fue un claro ejemplo: los dos partidos clásicos tuvieron resultados muy pobres y vieron erosionadas sus bases electorales clásicas. Los socialistas (que hoy gobiernan Francia) rondaron el 6% y los republicanos de Fillon merodearon el 20%. Por eso, se espera que la performance de Le Pen sea mejor que la de su padre y pueda llegar a obtener entre 35% y 40% de los votos.

Ciertamente, la sociedad francesa se ha polarizado y así lo demuestra la elección de Le Pen y también la del populista de izquierda Mélenchon. Ha resultado ganador a un joven Macron, que nunca había ido a las urnas (es más: se convirtió en político hace pocos años luego de un exitoso paso por el sector privado) y que competió con En Marche!, un partido nuevo, sin aparato y sin legisladores, un tema que seguramente será uno de sus grandes desafíos si gana. En junio, habrá elecciones legislativas para la Cámara Baja y Macron necesitará legisladores, y muchos.

¿C’est fini?

Aun así, casi nadie espera una victoria de la ultraderechista (que, como Trump, se nuutre de los sectores postergados y más indefensos ante lo que ella llama “mundialización salavaje”) y menos considerando que tuvo un rendimiento algo inferior a lo esperado pues las encuestas la colocaban más cerca del 28-30%.

No casualmente el euro tocó niveles de US$ 1,09/1,10, no vistos desde noviembre pasado. Más allá del clásico overshooting motivado por el resultado, despejado el riesgo populista no hay razones para que el euro se debilite frente al dólar y, consecuentemente, los pronósticos sobre la paridad entre ambas monedas quedarán archivados. Esto será así a pesar de que las políticas monetarias siguen siendo divergentes en la medida en que la Reserva Federal tiene previsto seguir subiendo las tasas mientras que el BCE pretende mantener los estímulos.

“Estos resultados prácticamente anulan la probabilidad de una salida de Francia de la eurozona, salvo que se diera el escenario improbable de que Le Pen ganara en segunda vuelta. Así lo interpretaron los mercados de modo instantáneo con un salto en la cotización del euro en el día domingo”, analizó Miguel Angel Boggiano, CEO de Carta Financiera.

Con el resultado de ayer, el fantasma del populismo recorriendo Europa, con Le Pen como gran abanderada, asusta menos. Ya había sido castigado en Holanda y no tiene posibilidades de ganar en Alemania en septiembre, donde Angela Merkel es la gran favorita. Sin duda, es una buena noticia para una economía global que gana ritmo, como dijo hace pocos días el FMI y cuyos riesgos provenían más de la política que de los fundamentos macroeconómicos. Así, se consolida la Unión Europea (UE) y los riesgos de un Frexit quedan archivados.