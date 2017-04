Dujovne cumplió la meta fiscal gracias al blanqueo de Prat-Gay

Ayer el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se anotó un poroto de la mano de su antecesor, Alfonso Prat-Gay: gracias al blanqueo, la meta fiscal para el primer trimestre fue cumplida e incluso sobrecumplida. Pero otro dato surgió inmediatamente: sin los ingresos extraordinarios del mencionado Régimen de Sinceramiento Fiscal no se llegaba a cumplir. Como sea, los datos duros dicen que la meta que se había autoexigido Dujovne era un desequilibrio trimestral primario acumulado de 0,6%, que gracias a los ingresos del blanqueo logró uno de 0,4% y que si no hubiesen existido esos ingresos extraordinarios hubiese sido de 0,8%.

El ministro decidió celebrar. En la conferencia de prensa en la que presentó los resultados, acompañado por el secretario de Política Económica, Sebastián Galiani, y el de Hacienda, Rodrigo Pena, dijo: “Es una satisfacción haber podido sobrecumplir la meta. Pero esto es simplemente el inicio de un programa fiscal en el que queremos ser prudentes, manejarnos de manera cautelosa con el gasto público. Queremos mantener nuestro gasto primario constante en términos reales por los próximos años, y que las provincias lo hagan también. Para eso firmamos un acta-acuerdo que pretendemos convertir en una ley de Responsabilidad Fiscal durante este año”.

¿Sin blanqueo?

Algo es indiscutible: técnicamente Dujovne cumplió con la meta que se planteó. Y sin dudas si se planteó una meta es porque previamente tomó en cuenta todos los ingresos, incluso los extraordinarios, con los que iba a contar. Pero lo que le discuten algunos analistas es si realmente ese logro implica una señal de prudencia fiscal.

El director socio de Consultora Ledesma, Gabriel Caamaño, explicó que, si se miran lo que hubiesen sido los resultados sin contar los ingresos del blanqueo, se ve que los gastos primarios crecieron, durante el primer trimestre de 2017, 5 puntos porcentuales más rápido que los ingresos.

“Sin blanqueo no había meta. El gasto primario sigue creciendo en términos reales y en relación al PIB. Así no hay reducción sostenible del rojo fiscal. Lo que ahorraron por un lado, lo más que gastaron por el otro. Así no cierra”, dijo el especialista en temas fiscales durante una entrevista con El Economista. Y agregó: “Si la recaudación no repunta o el gasto no desacelera más sin, blanqueo se va a empezar a complicar cada vez más alcanzar las metas, en la medida en que en los sucesivos meses se vaya agotando el colchón que en ese sentido generaron los ingresos del blanqueo del primer trimestre. Si se alcanza la meta fiscal de 2017, buena parte Dujovne se lo va tener que agradecer al blanqueo de Prat-Gay”.



¿Más déficit?

En rigor, tal como se lee en el Informe Mensual de Ingresos y Gastos del Sector Público Nacional que publicó ayer Hacienda, los ingresos aceleraron, respecto al mismo período de 2016, 41,2% durante enero-marzo y los gastos corrientes 35%. Pero si se le quitan los ingresos del blanqueo se percibe que la recaudación creció apenas 30,1%. Bastante por debajo de la inflación, por una actividad que no termina de despegar y por las reducciones impositivas que realizó el Gobierno el año pasado (Retenciones, Ganancias, etcétera). Así, a pesar de que, tal como anunció Dujovne ayer, el déficit primario fue de $41.344 M, bastante por debajo de la meta de $58.000 M, sin el blanqueo fue de $ 78.080 M. O por decirlo de otra forma, en lugar de caer 10% como pudo anunciar el ministro, el déficit habría crecido 70%.



Rojo financiero

Otro dato que habrá que mirar cada vez con mayor atención es el déficit financiero. Con una política de endeudamiento ocurriendo, la carga de intereses, tal como cabe esperar, seguirá creciendo y el rojo podría continuar ensanchándose. El economista de la UBA, Alejandro Barrios, twitteó: “¿Vieron que en planilla Ingresos-Gastos se ve que el rojo financiero del primer trimestre fue de $ 70.637 M? Subió 9,4%. Y sólo se divulgó el -10% del déficit primario”.