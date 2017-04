En 2017, el Gobierno aportará US$ 180 millones para AA

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Mario Dell’Acqua, afirmó que su gestión en la empresa apunta a eliminar el déficit operativo para 2019, aclaró que no habrán despidos y resaltó los planes de la compañía para ampliar sus frecuencias internacionales, aunque no incorporará destinos.

“Uno de los compromisos es bajar los fondos que el Estado aporta: el objetivo es llegar a 2019 en equilibrio y, considerando que el promedio de subsidios en la gestión anterior fue US$ 670 millones, el año pasado se logró bajarlo a US$ 320 millones y, en 2017, a US$ 180 millones”, enumeró el funcionario en diálogo con La Nación.

En cuanto a futuros recortes en la plantilla de la aerolínea de bandera, Dell’Acqua descartó esa posibilidad y aseguró que “se pueden reducir los costos sin necesidad de recortar personal y puede ser viable, lo vamos a hacer con todos nuestros empleados”. Según Dell’Acqua, Aerolínea tiene hoy 12.300 empleados.

“No se está previendo nuevos destinos internacionales pero sí aumentar las frecuencias y fidelizar, por ejemplo, la ruta a Roma, con un vuelo diario desde agosto, pero se está poniendo foco en el estudio de la rentabilidad de las rutas y eso es lo que va a dar la indicación aplicar los aviones adonde más pasajeros hayan, aunque el mandato del Gobierno es aumentar la conectividad entre los argentinos”, aclaró el funcionario en declaraciones, que dijo que “adhiero fervientemente al Gobierno, pero no milito”.

Dell’Aqcua señaló también que Aerolíneas “no le tiene miedo a las low cost: hay un proceso muy sostenido de mejora en puntualidad, servicio al pasajero, costos, rutas y producto”. Según el ejecutivo, que calificó como “muy buena” la gestión de Isela Costantini, “se puede ser competitivo con la estructura que hoy tiene Aerolíneas porque se compite no sólo en precios, sino también en calidad de producto”.

“No está previsto una fusión entre Aerolíneas y Austral, queremos mejorar el producto, la calidad, el tiempo y, sobre todo, mejorar el recurso, que es el avión, para sacarle el mayor provecho”, dijo y explicó que “una política de cielos abiertos no existirá en porque el mercado argentino es muy regulado, son cielos muy cerrados; además, no sé siquiera si haya un país con cielos abiertos, es un eslogan”.