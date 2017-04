“El crecimiento ya arrancó y se irá acelerando mes a mes”

Entrevista a Sebastián Galiani Secretario de Política Económica del Mininisterio de Hacienda



En diálogo con El Economista, Sebastián Galini, secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda que conduce Nicolás Dujovne, ratifica que la economía ya se ha comenzado a recuperar, y ese proceso se tenderá a acelerarse con el correr de los meses. Además, sostiene que hace falta aumentar el ahorro “si aspiramos a crecer sostenidamente por muchos años”, habla de la pobreza, las metas fiscales, las exportaciones y la herencia. “Nos falta mucho trabajo aun por hacer, pero ello no debe opacar lo logrado en 15 meses, que ha sido extraordinario”, dice Galiani.

El ministro de Hacienda dijo que la recuperación aún no se siente en la calle. Si bien es difícil estimar cuándo ocurrirá eso dado que es difícil de cuantificar, ¿qué opina usted?

La economía ha comenzado a recuperarse en el último trimestre de 2016. Creo que este crecimiento se ira acelerando mes a mes desde el segundo trimestre de este año. No solo nosotros en el Ministerio de Hacienda estamos viendo esto, sino también la mayoría de los analistas económicos. Esta aceleración paulatina del crecimiento durante 2017 nos dejara además creciendo para el 2018.

Entonces, ¿usted dice que se ha puesto en marcha un proceso de crecimiento sostenido?

En el mediano plazo, sin duda, debemos aumentar el ahorro si aspiramos a crecer sostenidamente por muchos años. Y estamos trabajando en ello. Primero y principal, este año anunciamos metas trianuales de reducción del déficit fiscal primario. Ello implica aumentar el ahorro público. Y lo haremos sin aumentar la presión tributaria. Segundo, el BCRA tiene también un programa para bajar la inflación a un digito, lo cual también estimulara el ahorro doméstico. Además, estamos trabajando en muchas reformas importantes, como la ley de mercado de capitales, que nos ayudaran mucho en esta dirección. Y no solo creemos que debemos cerrar el déficit fiscal, sino también ir bajando gradualmente el enorme peso del gasto público total sobre la economía. Este creció 15 puntos porcentuales desde el nivel que tenía en 2001.

Cuando presentaron las metas fiscales hace algunas semanas, dijeron que proyectan un crecimiento del PIB de 3,5% en 2017, 2018 y 2019. ¿Cuáles serán los motores y cómo irán cambiando a lo largo de los años?

En el corto plazo, además de la mayor inversión, también hay espacio para que se reactive el aparato productivo. Pero en el mediano plazo, el crecimiento viene de aumentar la productividad de los factores productivos. La principal forma de aumentar la productividad es innovando e invirtiendo, tanto en capital físico y humano como en infraestructura. Para ello es necesario no solo aumentar el ahorro nacional, sino también crear los incentivos a invertir y apostar en el país.

¿Por qué no incluyeron el déficit financiero en los targets fiscales que presentaron?

Tradicionalmente las metas fiscales se establecen en relación al déficit primario pues es sobre el cual el Gobierno tiene control en el corto plazo. Sin embargo, al mismo tiempo, transparentamos la medición del déficit total. El Gobierno del Presidente Macri ha dado saltos enormes en términos de transparencia pública.

Hablemos de pobreza. Dadas las proyecciones que manejan en Hacienda para el PIB y en el BCRA para el IPC, y asumiendo que el gasto social real se mantendrá o subirá, ¿a qué tasa de pobreza podemos aspirar para finales de 2019? Hay quienes sostienen que con la macro solo puede llegar a 20-25%, pero que después tendrá problemas para seguir bajando pues estaríamos enfrentando la famosa “pobreza estructural”…

El crecimiento económico es, sin dudas, un factor importante en la reducción de la pobreza, aunque no el único. Las políticas de transferencias, así como los cambios en la distribución del ingreso que ocurren por otros factores también tienen un rol muy importante. Yo no diría que el crecimiento por sí solo no puede hacer bajar la tasa de pobreza por debajo de 20% pues existe evidencia internacional contraria a esa afirmación. Si diría que debemos hacer mucho más que solo crecer para que la pobreza baje más rápido. Recordemos que en Argentina hace muchas décadas que no crecemos 10 años sostenidamente. Trabajamos para que ello ocurra.

¿Se puede aspirar a exportar sustancialmente más (digamos US$ 100.000 M anuales) con los mercados actuales o solo con incentivos macro o es menester abrir nuevos mercados? Me refiero a firmar TLC’s, algún otro tipo de acuerdos comerciales o desplegar una política muy agresiva de apertura de mercados en Asia o Africa, por ejemplo…

Más allá del valor de las exportaciones, Argentina debe profundizar su inserción comercial en el mundo. No tengo dudas de ello. El Gobierno del presidente Macri busca avanzar, desde el Mercosur, en la integración comercial con la Unión Europea y también regional extra Mercosur. Estos son proyectos muy importantes y se está avanzando en ellos. Respecto al número que usted plantea, si uno toma las proyecciones del comercio internacional existentes, alcanzar ese valor tomaría bastante tiempo. Para acelerarlo es necesario ganar nuevos mercados, y exportar nuevos productos.

En una entrevista reciente, dijo que se han removido los obstáculos de la economía K y la lista de logros allí es larga. ¿Ya estamos en la economía M o aún algunos resabios de la economía K?

No, nos falta mucho trabajo aun por hacer, no solo a nivel macroeconómico, sino también a nivel microeconómico. Pero ello no debe opacar lo logrado en 15 meses, que ha sido extraordinario. La lista de logros es larga, así como lo es la lista de resabios. Como señalé anteriormente, el gasto total creció al menos 15 puntos porcentuales, dejando no solo un nivel de gasto muy costoso sino que también muy ineficiente que tomará tiempo reformar.