“Tenemos desafíos muy semejantes: la urgencia del crecimiento económico y la generación de empleos. Tenemos también, convengamos, modos semejantes de enfrentar los desafíos, reformas ambiciosas y fortalecimiento de la competitividad”, dijo ayer Michel Temer, presidente de Brasil, en la conferencia conjunta que ofreció junto a Mauricio Macri desde el Palacio del Planalto, sede del Gobierno brasileño.

Ciertamente, ambos deben crecer más y crear más empleo, aunque la situación interna que enfrentan, así como la forma en que arribaron al poder, es muy distinta: Temer es el presidente más impopular en la región y Macri, junto a Evo Morales, lidera los primeros puestos de imagen positiva.

Más allá de eso, comparten un desafío (y una visión similar del mundo, más pragmática y menos ideológica), acaso algo más importante que el pasado o incluso el presente. Como dijo Temer, crecer y que derrame.

“No sólo hablamos lo que se habla reiteradamente sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea, sino que también levantamos el tema de una integración cada vez mayor de Latinoamérica, Mercosur-México en particular, incluso para establecer una relación más cercana entre el Mercosur y la Alianza para el Pacífico”, dijo Temer, quien agregó que ya no hay temas tabúes. “No hay cuestiones que no puedan ser tratadas y solucionadas”, sentenció Temer, que dejaría la Presidencia en enero de 2019.