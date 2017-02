Parrilli acusó a Marijuan

El ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Oscar Parrilli, calificó ayer como “insólito” el pedido de detención que solicitó el fiscal Guillermo Marijuan en el marco de la causa por el supuesto encubrimiento de Ibar Pérez Corradi, procesado por narcotráfico e imputado por el triple crimen de General Rodríguez. “No le tengo miedo a nada; en esta Argentina puede pasar cualquier cosa. No me pienso escapar a ningún lado, ni entorpecer la labor de la Justicia”, señaló Parrilli en una conferencia de prensa que ofreció en el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ. El fiscal federal Guillermo Marijuan había reclamado un rato antes la detención de Parrilli por el presunto encubrimiento del detenido empresario farmacéutico Ibar Pérez Corradi cuando estaba prófugo de la justicia. El fiscal Marijuan sostuvo que, en su calidad de ex jefe de los espías, Parrilli podía “interferir” en la investigación en su contra, por lo que correspondía acompañar el procesamiento con una orden de detención.

“Estamos en una situación de una democracia condicionada, hay poderes que están obstaculizando la libertad, la intimidad y la seguridad de los argentinos”, cuestionó Parrilli durante la conferencia. Y sostuvo, además, que el exagente “Antonio Stiuso está detrás de todo esto”.